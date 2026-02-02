Un fost comisar european critică stilul de conducere „prezidențial” al Ursulei von der Leyen: Nu face bine Europei

Un fost comisar european critică modul „prezidențial” în care Ursula von der Leyen conduce Comisia Europeană și spune că acest lucru „dăunează Europei”.

„Am impresia că acum, comisarii sunt în mare parte reduși la tăcere. Sistemul, modul în care este organizat Colegiul – foarte centralizat, numit prezidențial sau orice alt sistem – nu este bun pentru Colegiu, nu este bun pentru Comisie și nu este bun pentru Europa în general”, a declarat Nicolas Schmit, care a fost comisar pentru locuri de muncă și drepturi sociale în prima Comisie von der Leyen, într-un interviu acordat POLITICO.

Schmit a mai acuzat Comisia de lipsa unei viziuni pe termen lung și a unei planificări strategice.

„Am avut o dezbatere strategică reală despre Europa în lume, care era deja o lume diferită de cea pe care o cunoșteam înainte? Nu am avut o abordare strategică reală, o strategie reală”, a spus el, referindu-se la primul mandat al Ursulei von der Leyen.

Nu este primul oficial european care o critică pe Ursula von der Leyen

Nicolas Schmit a criticat și faptul că fostul comisar Breton nu a fost apărat public de Comisie în momentul în care Washingtonul i-a interzis călătoriile din cauza eforturilor de a reglementa rețelele sociale americane și giganții tehnologici.

Fostul comisar a mai evidențiat faptul că legile care reglementează serviciile digitale și piețele digitale și care nemulțumesc SUA au fost adoptate de toți cei 27 de comisari, inclusiv de von der Leyen, nu doar de Breton.

„Acesta este momentul în care ar fi trebuit să dăm dovadă de mai multă solidaritate și să spunem «nu, nu este unul singur, suntem noi toți». Dar, știți, curajul nu este întotdeauna împărtășit, inclusiv în sfera politică”, a spus el pentru POLITICO.

Schmit nu este primul comisar care lansează critici la adresa șefei Comisiei Europene, chiar dacă acest lucru este neobișnuit. De exemplu, Michel Barnier a folosit memoriile sale pentru a-și acuza fostul șef că a prezidat o „derivă autoritară” în cadrul Comisiei.

Totodată, un alt fost comisar, Thierry Breton, a afirmat că von der Leyen exercita prea multă putere, argumentând că Europa „nu a fost construită pentru a avea o împărăteasă sau un împărat”.