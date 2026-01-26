Liderii UE, oaspeți de onoare la Ziua Republicii din India, pe fondul apropierii economice dintre New Delhi și Bruxelles

India a marcat luni cea de-a 77-a ediție a Zilei Republicii, la care au participat, ca invitați de onoare, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Prezența liderilor europeni are loc în contextul consolidării relațiilor comerciale dintre India și Uniunea Europeană, având în vedere tarifele impuse de Statele Unite, scrie France Presse.

Ceremoniile au inclus tradiționala paradă de Ziua Republicii, unde subiectul principal l-a reprezentat forța militară a Indiei.

Au fost prezentate rachete, aeronave, unități militare și sisteme de armament folosite în conflictul cu Pakistanul de anul trecut, după atacul din Kashmirul administrat de India.

Defilarea a cuprins și fanfare militare, precum și unități de cavalerie cu cai și cămile.

Înainte de paradă, premierul Narendra Modi a susținut un discurs legat de direcția de dezvoltare a țării. „Ocazia ne inspiră în hotărârea noastră colectivă de a construi o Indie dezvoltată”, a declarat acesta.

Evenimentul a avut ca temă „150 de ani de Vande Mataram”, dedicată cântecului național al Indiei.

Antonio Costa și Ursula von der Leyen participă și la summitul UE-India, unde se așteaptă anunțuri legate de avansarea unui acord de liber schimb și de un parteneriat de securitate.

Ursula von der Leyen a afirmat că „este o onoare pentru o viață să fiu invitat principal la sărbătorile Zilei Republicii. O Indie de succes face lumea mai stabilă, prosperă și sigură”.

Președinta Comisiei Europene a vorbit și despre direcția relațiilor dintre cele două părți. „Alegerea parteneriatului strategic, a dialogului și a deschiderii”.

La rândul său, Antonio Costa a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, din New Delhi, unde a scris că este onorat să ajungă „pentru cel de-al 16-lea Summit #EUIndia, în ajunul celei de-a 77-a Zile a Republicii Indiei. Sărbătorim un parteneriat UE-India puternic și în creștere – de la comerț și securitate la tranziția curată și conexiuni interpersonale vibrante”.

Negocierile pentru acordul de liber schimb dintre India și UE durează de peste un deceniu, însă tarifele introduse de președintele Donald Trump au determinat, anul trecut, accelerarea discuțiilor.

Schimburile comerciale de bunuri dintre India și Uniunea Europeană au atins 120 de miliarde de euro în 2024, adică o creștere de aproape 90% față de nivelul de acum zece ani, arată datelor UE.

Mesaje de felicitare au venit și din partea altor lideri mondiali. Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat că relațiile dintre China și India s-au îmbunătățit în ultimul an și au „o importanță deosebită pentru menținerea și promovarea păcii și prosperității mondiale”, potrivit agenției Xinhua.

De asemenea, președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a adresat urări premierului indian, pe care l-a numit „dragul său prieten”.