Scott Bessent susține că Marina americană ar putea escorta nave prin Ormuz, cu sprijinul unei coaliții internaționale

Scott Bessent a afirmat că escortarea navelor ar putea începe după ce Statele Unite vor avea control complet asupra spațiului aerian și după ce capacitate iraniană de reconstrucție a capabilităților ofensive ar fi eliminată.

„Cred că, de îndată ce va fi posibil din punct de vedere militar, Marina SUA, poate împreună cu o coaliție internațională, va escorta navele prin Ormuz”, a spus oficialul american într-un interviu acordat Sky News, citat de Reuters.

Escortarea navelor ar putea începe după ce Statele Unite vor avea control complet asupra spațiului aerian și după ce capacitățile de refacere ale sistemelor ofensive ar fi „complet degradate”.

Privind tranzitul prin Strâmtoare, Bessent a spus: „De fapt, acum trec petroliere, petroliere iraniene, cred că au trecut și niște petroliere sub pavilion chinezesc. Deci știm că nu au minat strâmtorile”.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost afectat de începerea războiului SUA-Israel-Iran, iar Gărzile Revoluționare Islamice au anunțat că ar putea bloca transporturile de petrol din Golf dacă atacurile americane și israeliene nu vor înceta.