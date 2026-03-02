Navele japoneze au oprit tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Pe de altă parte, acțiunile companiilor de transport maritim au atins maximele anului: Nippon Yusen a crescut cu 4,28%, Mitsui OSK Lines cu 4,33%, iar K Line cu 5,85%, după cum subliniază o analiză a Japan Times.

Escaladarea vine după ce forțele armate americane și israeliene au lansat în weekend un atac masiv asupra Iranului, în urma căruia a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei.

Atacurile au fost urmate de represalii în mai multe zone din Orientul Mijlociu.

Cei mai mari trei transportatori japonezi au suspendat navigația prin strâmtoarea Ormuz

Zborurile au fost suspendate în regiune, iar navelor li s-a interzis, potrivit relatărilor, tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz — rută prin care trece aproximativ 20% din țițeiul mondial.

În tranzacțiile de la New York, contractele futures pentru petrol au crescut cu circa 12% față de vineri, atingând 75,33 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele opt luni, înainte de a se stabiliza luni dimineață.

Deși aprovizionarea energetică a Japoniei nu a fost afectată semnificativ până acum, cei mai mari trei transportatori maritimi ai țării au suspendat navigația prin Strâmtoarea Ormuz începând de duminică.

Deja există „un anumit impact”

Compania Itochu a anunțat că se confruntă deja cu „un anumit impact” asupra transporturilor de petrol.

Secretarul șef al cabinetului, Minoru Kihara, a confirmat că unele petroliere care se îndreptau spre Japonia și-au suspendat tranzitul și așteaptă în Golful Persic, relatează Japan Times.

Totuși, Kihara a precizat că nu există, în acest moment, un impact imediat asupra echilibrului cerere-ofertă de petrol din Japonia.

Japonia deține însă rezerve strategice suficiente pentru 254 de zile

Dependența Japoniei de regiune este majoră: în 2025, 94% din importurile de țiței au provenit din Orientul Mijlociu, iar în 2023, 73,7% din țițeiul importat a tranzitat Strâmtoarea Ormuz.

Japonia deține însă rezerve strategice suficiente pentru 254 de zile și nu intenționează deocamdată să le utilizeze.

Potrivit unui raport publicat luni de Institutul de Cercetare Nomura, într-un scenariu de conflict prelungit care ar perturba semnificativ transporturile prin Ormuz, prețul petrolului ar putea urca la 87 de dolari pe baril, ceea ce ar majora inflația cu aproximativ 0,31%.

Japonia s-ar putea confrunta cu o stagflație

Într-un scenariu mai sever, considerat mai puțin probabil, în care strâmtoarea ar fi închisă complet, petrolul ar putea ajunge la 140 de dolari pe baril, iar inflația ar crește cu 1,14%.

În acest caz, avertizează economistul Takahide Kiuchi de la Nomura, Japonia s-ar putea confrunta cu stagflație — încetinire economică simultană cu creșterea accelerată a prețurilor — crescând riscul unei recesiuni.