Cea mai mare companie de transport maritim de containere din lume suspendă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

„Suspendăm toate traversările navelor în strâmtoarea Ormuz până la noi ordine”, a declarat grupul danez într-un comunicat online, potrivit France24.

„Siguranța echipajelor, a navelor și a mărfurilor clienților noștri rămâne prioritatea noastră principală”, a afirmat acesta.

Anunțul a fost făcut după ce Garda Revoluționară Iraniană a declarat strâmtoarea închisă, iar mass-media de stat din Oman, care se află de cealaltă parte a strâmtorii, a declarat duminică că un petrolier din largul coastelor sale a fost atacat și patru membri ai echipajului său au fost răniți.

Conform datelor maritime, cel puțin 150 de petroliere așteaptă în afara Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume.