Prima pagină » Știri externe » Cea mai mare companie de transport maritim de containere din lume suspendă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Cea mai mare companie de transport maritim de containere din lume suspendă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Maersk, cea mai mare companie de transport maritim de containere din lume, a declarat că oprește traversarea strâmtorii Ormuz din Golful Persic, lângă Iran, din motive de „siguranță”.
Cea mai mare companie de transport maritim de containere din lume suspendă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
01 mart. 2026, 16:25, Știri externe

„Suspendăm toate traversările navelor în strâmtoarea Ormuz până la noi ordine”, a declarat grupul danez într-un comunicat online, potrivit France24.

„Siguranța echipajelor, a navelor și a mărfurilor clienților noștri rămâne prioritatea noastră principală”, a afirmat acesta.

Anunțul a fost făcut după ce Garda Revoluționară Iraniană a declarat strâmtoarea închisă, iar mass-media de stat din Oman, care se află de cealaltă parte a strâmtorii, a declarat duminică că un petrolier din largul coastelor sale a fost atacat și patru membri ai echipajului său au fost răniți.

„Suspendăm toate traversările navelor în strâmtoarea Ormuz până la noi ordine”, a declarat grupul danez într-un comunicat online, potrivit France24.

„Siguranța echipajelor, a navelor și a mărfurilor clienților noștri rămâne prioritatea noastră principală”, a afirmat acesta.

Anunțul a fost făcut după ce Garda Revoluționară Iraniană a declarat strâmtoarea închisă, iar mass-media de stat din Oman, care se află de cealaltă parte a strâmtorii, a declarat duminică că un petrolier din largul coastelor sale a fost atacat și patru membri ai echipajului său au fost răniți.

Conform datelor maritime, cel puțin 150 de petroliere așteaptă în afara Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Liderul suprem interimar al Iranului a fost numit. Teheranul continuă atacurile în Golf, iar susținătorii lui Khamenei iau cu asalt ambasadele SUA
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor