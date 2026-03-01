Iranul a lansat rachete spre bazele din Cipru – ministrul britanic al Apărării

UPDATE Rachete iraniene au fost lansate către bazele militare britanice din Cipru, afirmă ministrul Apărării din Marea Britanie

Ministrul britanic al Apărării anunță că Iran a lansat două rachete spre Cipru, unde sunt dislocați mii de soldați britanici.

Healey a declarat pentru Sky News: „Este o situație foarte gravă și în deteriorare, (cu) riscuri crescânde de intensificare a atacurilor de represalii indiscriminate din partea Iranului.

„Vă voi da câteva exemple. Ieri, aveam 300 de angajați în baza din Bahrain care a fost atacată de rachete și drone iraniene, unele dintre ele aterizând la câteva sute de metri de locul unde se aflau aceștia.”

„Două rachete au fost lansate în direcția Ciprului (…) Este un exemplu al amenințării foarte reale și în creștere din partea unui regim care lovește cu putere în întreaga regiune, ceea ce ne obligă să acționăm.”

El a dat și un avertisment îngrijorător, dezvăluind că comandanții rachetelor iraniene „au din ce în ce mai mult libertatea de a-și alege propriile ținte”, întrucât această națiune rebelă „își pierde comanda și controlul”.

Rachetele nu ar fi ajuns în zona Ciprului însă, fiind interceptate. Britanicii nu au precizat cine ar fi realizat interceptarea.

John Healey a spus la Sky News că Marea Britanie încă nu a decis dacă va crește nivelul de alertă din țară, este decizia ministrului de interne:

„Am încredere deplină în agențiile noastre de informații și în capacitățile noastre de a face față amenințărilor teroriste.”

Știre inițială

Forțele britanice „au doborât” dronele iraniene care au amenințat interesele britanice în Orientul Mijlociu în urma războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Healey nu a precizat ce armă a fost utilizată în operațiunea defensivă. Însă el a declarat pentru Sky News că Marea Britanie ia „măsuri active”.

„Ne-am întărit forțele defensive în Orientul Mijlociu”, a declarat, duminică, Healey.

„Zburăm în misiuni de luptă. Doborâm dronele care amenință bazele noastre, oamenii noștri sau aliații noștri. Și aceasta este o situație foarte gravă și în deteriorare”.

Marea Britanie a desfășurat avioane de luptă în Cipru și Qatar, precum și radare suplimentare și arme anti-drone care sunt operate de la sol.

Nu se crede că avioanele Typhoon sau F35 au fost implicate în doborârea dronelor.

Armata britanică nu participă la atacuri ofensive împotriva Iranului, ci colaborează cu alți aliați pentru a apăra interesele Regatului Unit și ale aliaților în Golf și în jurul Ciprului, unde Regatul Unit are o bază aeriană importantă.