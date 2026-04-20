Finanțarea din partea SUA ajută Cipru să-și modernizeze bazele militare

Principala bază navală a Ciprului, Evangelos Florakis, situată la doar 229 de kilometri de coasta Libanului, va beneficia de un nou heliport finanțat de Comandamentul European al SUA, care va putea găzdui elicoptere de transport de tip Chinook de mari dimensiuni, destinate transportului aerian al persoanelor evacuate din zonele de conflict.

În sud-vestul insulei, baza aeriană Andreas Papandreou va fi extinsă pentru a include o nouă platformă unde zeci de avioane militare de transport greu care aduc personal și echipamente în sprijinul misiunilor umanitare regionale pot fi realimentate și supuse întreținerii mai rapid, a declarat lt. col. Paris Samoutis, purtător de cuvânt al Gărzii Naționale a Ciprului, pentru Associated Press, care a obținut acces rar și exclusiv la facilitățile restricționate.

Cipru și Statele Unite își consolidează relațiile

Statele Unite finanțează aceste două proiecte pentru a ajuta Cipru să îndeplinească cerințele operațiunilor la scară largă ca răspuns la crize umanitare. Lucrările sunt preconizate să înceapă anul viitor.

Finanțarea exactă pentru ambele proiecte nu a fost făcută publică, deoarece evaluările costurilor sunt în curs de desfășurare. Samoutis a spus că SUA au alocat 500.000 de euro (588.000 de dolari) pentru un plan de dezvoltare care va determina costul total al extinderii bazei aeriene pentru a include noua platformă.

Un astfel de ajutor din partea SUA ar fi fost foarte puțin probabil în urmă cu un deceniu, când Cipru a renunțat la poziția diplomatică de nealiniere pe care o menținuse mult timp și a făcut o întoarcere clară către Occident.

Relațiile diplomatice cu SUA au atins noi culmi sub președinția lui Nikos Christodoulides, educat în SUA, punând capăt unui embargo asupra armelor impus de SUA de zeci de ani și deschizând noi oportunități de afaceri.

De la alegerea sa în 2023, Christodoulides a valorificat poziția geografică a Ciprului pentru a sublinia în fața colegilor lideri ai Uniunii Europene și a administrațiilor americane că această națiune insulară este perfect poziționată pentru a acționa ca punte diplomatică, economică și umanitară a Occidentului către un Orient Mijlociu tumultuos.

Modernizarea instalațiilor proprii ale Ciprului oferă alte opțiuni Washingtonului și partenerilor UE cu interese regionale, precum Franța.

„Parte a soluției, nu a problemei”

Samoutis a declarat că, pe lângă noul heliport, baza navală va beneficia de facilități portuare modernizate, capabile să găzduiască nave de război, precum fregatele, care sunt mai mari decât flota cipriotă de nave mai ușoare. El a spus că acestea sunt necesare pentru a asigura apărarea aeriană prin intermediul sistemelor lor de radar și rachete pentru elicopterele de transport care pleacă și sosesc.

Baza aeriană va găzdui, de asemenea, un centru regional de coordonare a operațiunilor de stingere a incendiilor, recent înființat, care ar putea ajuta țările vecine din Orientul Mijlociu să combată incendiile forestiere majore. Se preconizează că centrul va fi inaugurat luna viitoare.

„Cipru rămâne parte a soluției, nu a problemei”, a spus Samoutis, repetând un slogan inventat de Christodoulides.