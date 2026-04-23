Volodimir Zelenski, prezent la reuniunea liderilor UE din Cipru. Împrumutul de 90 miliarde pentru Ucraina, în prim-plan

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa personal la o reuniune informală a liderilor UE din Cipru, unde discuțiile se vor concentra pe deblocarea pachetului financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, scrie Kyiv Post.

Reuniunea, inițial așteptată să se concentreze pe războiul din Orientul Mijlociu, și-a schimbat agenda către sprijinul acordat Ucrainei în urma progreselor înregistrate în ceea ce privește împrumutul propus.

Potrivit POLITICO, liderii UE se vor reuni pentru o cină informală în orașul turistic Ayia Napa.

Delegațiile sunt așteptate să înceapă să sosească la ora 17:15, ora Bruxelles-ului, în timp ce o conversație este programată cu Zelenski la ora 18:30, urmată de o cină de lucru la ora 19:15. O scurtă apariție în fața presei este așteptată după reuniune.

Președintele Consiliului European, António Costa, a confirmat că Volodimir Zelenski va participa personal, după ce a anulat planurile anterioare de a participa online.

„Vom avea onoarea de a-l primi personal pe președintele Zelenski în acest moment deosebit de important”, a declarat Costa pentru POLITICO, adăugând că Europa și-a demonstrat capacitatea de a sprijini Ucraina și va continua să facă acest lucru „atâta timp cât este necesar”.

Întâlnirea are loc în contextul în care ambasadorii UE au convenit deja, în principiu, asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro și au aprobat un al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Aprobarea finală este așteptată în urma unei proceduri scrise a Consiliului UE care se va încheia pe 23 aprilie.

Pachetul fusese amânat de Ungaria, când prim-ministrul Viktor Orbán a blocat deciziile privind regulile de unanimitate și a legat aprobarea sa de repornirea conductei petroliere Drujba.

Conducta a fost avariată într-un atac rusesc la începutul acestui an și furniza țiței Ungariei și Slovaciei.

Liderul opoziției maghiare, Péter Magyar, a susținut între timp acordul de împrumut, inclusiv prevederi care permit Budapestei să renunțe la participarea la finanțare.