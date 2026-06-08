Una dintre cele mai extravagante ediții ale premiilor Tony: musicaluri excentrice și reveniri legendare pe Broadway

Vampiri zburători, o reinterpretare comică a filmului „Titanic”, musicaluri care ironizează epoca de aur a Broadway-ului și o nouă montare a clasicei piese „Moartea unui comis-voiajor” se află printre atracțiile principale ale ediției din acest an a premiilor Tony, considerate cele mai importante distincții din teatrul american, relatează AP.

Nu mai puțin de 24 de producții de pe Broadway speră să obțină trofee la cele 26 de categorii ale galei care va avea loc duminică seară, într-o competiție ce poate decide soarta financiară a spectacolelor – între succes și închiderea definitivă.

Gala – prezentată de Pink

Gala va fi prezentată de cântăreața Pink, laureată Grammy, care promite un moment de deschidere spectaculos, cu aproape 170 de oameni pe scenă, schimbări rapide de costume și elemente acrobatice inspirate din propriile sale concerte.

Evenimentul aduce și o puternică dimensiune personală pentru artistă.

Pink a declarat că dragostea pentru musicaluri i-a fost insuflată de mama sa, care o ducea la spectacole în copilărie, iar acum fiica ei, Willow, în vârstă de 15 ani, visează la o carieră în teatru și a convins-o să accepte rolul de gazdă.

Cele mai așteptate producții

Printre cele mai așteptate producții nominalizate la categoria „Cel mai bun musical nou” se numără „The Lost Boys”, inspirat din celebrul film cu vampiri din 1987, „Titanique”, o parodie excentrică a filmului „Titanic”, și „Schmigadoon!”, care ironizează cu umor musicalurile clasice de pe Broadway.

Publicul va putea urmări și momente speciale dedicate unor spectacole legendare.

Distribuția originală a musicalului „The Book of Mormon” se reunește pentru aniversarea a 15 ani de la premieră, iar „Chicago” marchează trei decenii de succes printr-un moment artistic special.

În competiția pentru cea mai bună piesă de teatru se remarcă „Giant”, o producție despre acuzațiile de antisemitism la adresa autorului Roald Dahl, și „Liberation”, piesă care explorează feminismul, rasismul și inegalitățile sociale.

Musicalul „Cats” sau spectacolul care nu moare niciodată

Una dintre surprizele ediției este actrița June Squibb, în vârstă de 96 de ani, care a devenit cea mai vârstnică actriță nominalizată din istoria premiilor Tony și ar putea stabili un nou record dacă va câștiga trofeul.

Regizorul Bill Rauch, nominalizat pentru reinterpretarea musicalului „Cats”, consideră că actuala stagiune Broadway este una dintre cele mai creative și curajoase din ultimii ani.

„Există atât de multă varietate pe Broadway și atât de multe riscuri artistice asumate. Sunt cu adevărat impresionat de ceea ce se întâmplă acum”, a declarat acesta.

Premiile Tony vor fi transmise în direct duminică seară pe CBS și pe platforma Paramount+.