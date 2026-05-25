Gala Premiilor UNITER 2026 aduce astăzi pe scenă cele mai importante nume ale teatrului românesc

În această seară are loc Gala Premiilor UNITER 2026, evenimentul care premiază cele mai importante spectacole și nume ale teatrului românesc din anul 2025. Ceremonia se desfășoară la Teatrul Odeon din București.
Sursa: Rareș Mustață/ MEDIAFAX FOTO
Nițu Maria
25 mai 2026, 21:10, Cultură-Media
Uniunea Teatrală din România organizează luni seară cea de-a 34-a ediție a Galei Premiilor UNITER, evenimentul anual care recompensează cele mai importante producții și performanțe teatrale ale anului 2025.

Conform comunicatului de presă, gala a început la ora 20:00 și este găzduită de Sala Majestic a Teatrul Odeon din București. Evenimentul poate fi urmărit în direct pe site-ul UNITER, uniter.ro.

Spectacolul din acest an este regizat de Răzvan Mazilu, iar decorul este semnat de Dragoș Buhagiar, doi dintre cei mai cunoscuți artiști ai scenei teatrale românești.

Pentru ediția din acest an a Galei Premiilor UNITER, juriul responsabil de nominalizări a fost format din criticii de teatru Oana Borș, Mihai Brezeanu și Iulia Popovici. În selecția lor au intrat spectacolele care au avut premiera în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025.

Câștigătorii Galei UNITER 2026 vor fi desemnați de un juriu alcătuit din Cosmin Florea (scenograf), Iulian Postelnicu (actor), Bobi Pricop (regizor), Miruna Runcan (critic de teatru) și Andrea Tokai (actriță).

În cadrul galei vor fi acordate premii în 16 categorii, de la cel mai bun actor, cea mai bună actriță, regie și spectacol, până la premii pentru lumini, muzică și coregrafie.

Pe lângă premiile competiționale, UNITER va acorda și mai multe distincții speciale. Premiul de excelență merge anul acesta către Teatrul ACT. De asemenea, vor fi oferite patru premii speciale, Premiul Președintelui UNITER și un premiu omagial dedicat actorului Victor Rebengiuc.

Vor fi premiate pentru întreaga activitate mai multe personalități ale teatrului românesc: regizorul Tompa Gabor, scenografa Marie-Jeanne Lecca, criticul de teatru Marina Constantinescu, actorul Marius Bodochi și actrița Catrinel Dumitrescu.

