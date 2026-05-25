Filmul „Fjord”, inclus pe lista proiectelor strategice. Anunțul ministrului Culturii

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, care a obținut Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026, va fi inclus pe lista proiectelor strategice și va putea beneficia de finanțare în campania pentru Oscar, a anunțat ministrul Culturii, Demeter András István.
CRISTIAN RADU NEMA / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
25 mai 2026, 11:42
Ministrul Culturii a spus luni că fimul lui Mungiu va fi inclus pe lista proiectelor strategice.

„Includerea pe această listă creează premisele ca, în condițiile legii, să se depună un proiect și să primească finanțare. În concret, conform regulilor de la gala premilor Oscar, în vară, cândva, începe înscrierea pentru diversele filme, dar, în cazul nostru, filmul «Fjord», de exemplu, este selectat automat datorită premiului luat la Cannes”, a spus Demeter András István la Digi24.

El a adăugat că va face demersuri pentru crearea cadrului legal în vederea obținerii finanțării.

„Este vorba de o situație în care cinematografia românească în ultimii 30 de ani nu a prea beneficiat de o susținere consacrată în aceste competiții pentru gala Oscar. Ceea ce am propus eu este un lucru foarte simplu. Prin includerea, prin completarea ordinului emis în martie pentru anul în curs, creăm cadrul regulamentar pentru ca solicitanții, în primul rând producătorului filmului, dar și Centrul Național al Cinematografiei, să poată apela pentru o susținere financiară”, a mai declarat ministrul.

Demeter András István a precizat că nu se poate discuta de o sumă deocamdată: „Nu pot eu, dintr-un birou, să estimez o cifră cu care România să contribuie până la momentul la care nu există solicitarea, până la momentul în care instituțiile competente, cum ar fi Autoritatea Națională în Materie Cinematografică, adică Centrul Național al Cinematografiei, producătorii la rândul lor, nu contractează și nu contactează acei ofertanți din Statele Unite care se ocupă de aceste campanii”.

Ministrul Culturii spune că banii ar putea fi asigurați din fonrui publice, private, comune sau complementare.

Filmul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat Palme d’Or la ediția a 79-a a Festivalului de Film de la Cannes 2026, în cadrul ceremoniei de închidere.

