Prima pagină » Cultură-Media » Lia Bugnar, reacție la succesul lui Mungiu de la Cannes: Merge cu încăpățânare pe drumul lui

Lia Bugnar, reacție la succesul lui Mungiu de la Cannes: Merge cu încăpățânare pe drumul lui

Scriitoarea și regizoarea Lia Bugnar a reacționat public după ce regizorul român Cristian Mungiu a câștigat din nou Palme d’Or la Cannes, cu filmul „Fjord”, exprimându-și admirația față de parcursul cineastului indiferent de opiniile critice din țară.
Lia Bugnar, reacție la succesul lui Mungiu de la Cannes: Merge cu încăpățânare pe drumul lui
sursă foto: CRISTIAN RADU NEMA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
24 mai 2026, 08:56, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Bugnar a remarcat că, deși filmele lui Mungiu sunt adesea „desființate” în spațiul critic din țară, acestea ajung să fie validate la cel mai înalt nivel internațional.

„Partea amuzantă e că la noi deja filmul a fost desființat de criticii de film, ca mai toate filmele lui. Noi suntem foarte severi, dacă pe fraierii ăia-i păcălește, pe noi nu”, a scris ea, într-un ton sarcastic.

Aceasta a continuat cu o apreciere directă la adresa regizorului, pe care îl descrie ca pe un artist constant și independent de climatul cultural local.

„Ador acest regizor care-și vede de treaba lui, nu se amestecă în meschinăriile si bisericuțele de aici, ba chiar le respinge fără drept de apel. Un om de-o bună creștere si delicatețe ieșite din comun. Și tobă de cultură”, a mai transmis Bugnar.

În același mesaj, ea a subliniat și dimensiunea de consecvență a parcursului său artistic, considerând că recunoașterea internațională vine ca o validare în timp.

„Uneori lucrurile se mai așază și în ordinea firească și asta îmi dă speranță. Toată admirația pentru acest artist care merge cu încăpățânare pe drumul lui, exact ca ursul, în timp ce latră câinii”, a mai scris aceasta.

Reacția vine în contextul în care „Fjord” a devenit sâmbătă noapte unul dintre cele mai premiate filme ale ediției Cannes 2026, consolidându-l pe Cristian Mungiu drept unul dintre puținii regizori europeni cu două Palme d’Or în palmares.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Ce măsuri a luat, în secret, Poliția Română, după măcelul din Centrul Vechi, dintre motocicliști și fanii Max Korzh
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Cum împarte statul sărăcia prin noua lege a salarizării bugetare. Bogdan Hossu: „Unele venituri vor scădea” – ANALIZĂ
Libertatea
Leguma pe care mulți români o evită, dar care face minune pentru organism. Mihaela Bilic: „Este perfectă pentru digestie și pentru siluetă!”
CSID
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia