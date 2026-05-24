Prima pagină » Life-Entertaiment » „Fjord”, filmul lui Mungiu, deschide drumul spre Oscar. Doar zece regizori au reușit asta la Cannes

„Fjord”, filmul lui Mungiu, deschide drumul spre Oscar. Doar zece regizori au reușit asta la Cannes

Succesul lui „Fjord” la Cannes nu înseamnă doar al doilea Palme d’Or din cariera lui Cristian Mungiu, ci și un avantaj important în perspectiva sezonului premiilor de la Hollywood, putând deveni primul film de ficțiune românesc nominalizat la Premiile Oscar.
„Fjord”, filmul lui Mungiu, deschide drumul spre Oscar. Doar zece regizori au reușit asta la Cannes
sursă foto: Mustafa Yalcin / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
24 mai 2026, 08:15, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film, anunțate anul acesta, pelicula româno-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru Cel mai bun film internațional.

Noile reguli ale Academiei acordă eligibilitate automată pentru categoria Cel mai bun film internațional producțiilor câștigătoare ale marelui premiu la șase festivaluri majore, printre care se numără și Cannes.

Astfel, „Fjord” nu mai depinde de calcule legate de selecția națională sau de alte criterii preliminare și pornește deja dintr-o poziție favorabilă în sezonul premiilor.

Victoria de pe Croazetă oferă astfel filmului lui Mungiu un statut privilegiat în competiția pentru Oscarurile din 2027. Mai ales într-un an în care Festivalul de la Cannes a fost dominat exclusiv de producții non-anglofone, fără niciun laureat american în competiția principală.

Cinci premii în total pe Croazetă

Filmul lui Mungiu, o dramă morală plasată în Norvegia și centrată pe o familie de români evanghelici prinsă într-un conflict cu sistemul social norvegian, și-a consolidat profilul internațional după ce a devenit unul dintre cele mai premiate titluri ale ediției din acest an a festivalului.

Pe lângă Palme d’Or, „Fjord” a obținut și Premiul FIPRESCI, acordat de critica internațională; Premiul Juriului Ecumenic, pentru dimensiunea umană și morală a poveștii; François Chalais Prize, dedicat filmelor cu relevanță civică și socială; Citizenship Prize (Prix de la Citoyenneté), acordat producțiilor cu mesaj social puternic.

Prin succesul de sâmbătă, Cristian Mungiu a devenit al zecelea cineast din istoria festivalului de la Cannes care obține de două ori marele trofeu. Distincția vine la 19 ani după succesul cu 4 Luni , 3 Săptămâni și 2 Zile.

Triumful de la Cannes îi oferă lui Mungiu și cea mai puternică platformă de lansare către Oscar din întreaga sa carieră. Cu filmul „După dealuri” (2012), Cristian Mungiu a ajuns pe lista scurtă de 9 filme, dar nu a prins selecția finală de 5 nominalizări pentru Oscar.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Ce le transmite Bolojan parlamentarilor: „Sunt nouă legi foarte importante de care depinde atragerea a peste 7,5 miliarde de euro”. Când ar urma să fie accesate
Gandul
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Adevărul despre Berilă (II). A ucis şapte oameni, a primit 250 de ani de închisoare, dar a evadat, pe acoperişul unui vagon de tren. „Cum să fugă înaintea mea un condamnat la 2 ani?”
Libertatea
Desertul care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace. Cum să prepari prăjitura Magic Cake
CSID
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia