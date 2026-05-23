Reacții după ce Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Cannes 2026 pentru „Fjord” / Bolojan: O reușită care vorbește despre talent și muncă

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a felicitat duminică pe regizorul român Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes, apreciind că distincția reprezintă o confirmare a valorii culturii române pe plan internațional.
„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes”, a transmis Bolojan într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
Potrivit acestuia, succesul cineastului român reflectă talentul și munca depusă.
„Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale”, a scris el.
Bolojan a subliniat, de asemenea, importanța recunoașterii internaționale de care se bucură regizorul român.
„Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a adăugat Ilie Bolojan.
Actrița Oana Pellea a transmis un mesaj entuziast pe Facebook după anunțarea premiului.
„BRAVOOO BRAVOOOO BRAVOOOO. CRISTIAN MUNGIU A CÂȘTIGAT AL DOILEA PALM d’OR la Cannes! Sunt extraordinar de bucuroasă! Felicitări echipei! FELICITĂRI Cristian Mungiu!”, a scris actrița.
Și Ambassade de France en Roumanie a felicitat echipa filmului pentru succesul obținut la Cannes.
„Felicitări, Cristian Mungiu! Palme d’Or pentru «Fjord», un moment extraordinar pentru cinemaul românesc la Festivalul de Film de la Cannes!”, a transmis instituția.
CINEMARATON a reacționat la rândul său după câștigarea trofeului.
„Am câștigat! CRISTIAN Mungiu – Palme d’Or!!!! Juriul Festivalului de la Cannes, prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, a decernat Palme d’Or regizorului român Cristian Mungiu, pentru Fjord”
Mesaj de felicitare a transmis și artistul Tudor Chirilă.
„Cristian Mungiu a câştigat Palme d’Or cu Fjord. Felicitǎri echipei!”, a scris acesta.
Filmul „Fjord”, în care joacă Sebastian Stan și Renate Reinsve, a câștigat Palme d’Or la ediția a 79-a a Festivalului de Film de la Cannes 2026, fiind desemnat cel mai bun film din competiția principală.
Un mesaj de felicitare a venit și din partea ministrului Dragoș Pîslaru.
„Felicitări sincere lui Cristian Mungiu și echipei de film FJORD pentru performanța extraordinară de la Festivalul de Film de la Cannes din 2026. Această recunoaștere îl confirmă încă o dată pe Cristian Mungiu ca una dintre cele mai importante voci ale cinematografiei europene contemporane. Poveștile care trebuie spuse și oamenii care știu să le spună într-un mod de neuitat”.
Ada Solomon a scris, pe Facebook, că „succesul extraordinar al lui Cristian Mungiu și al echipei filmului Fjord este nu numai un succes românesc, ci o demonstrație a forței construcției europene. Filmul este co-produs de încă 5 țări europene – și convingerea mea este că acest lucru nu a făcut decât să adauge la calitatea filmului. Ce trebuie însă să facă România (autoritățile din România) acum este să sprijine real, cu resurse financiare solide campania pentru premiile Oscar. avem o super șansă și chiar ar fi stupid să o ratăm! Iar comunitatea cinematografică ar trebui să rămână unită – așa cum a demonstrat anul acesta la Cannes – și să sprijine echipa Fjord în acest demers. Felicitări întregii echipe”.