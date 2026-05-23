Reacții după ce Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Cannes 2026 pentru „Fjord” / Bolojan: O reușită care vorbește despre talent și muncă

UPDATE

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a felicitat duminică pe regizorul român Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes, apreciind că distincția reprezintă o confirmare a valorii culturii române pe plan internațional.

„Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes”, a transmis Bolojan într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Potrivit acestuia, succesul cineastului român reflectă talentul și munca depusă.

„Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale”, a scris el.

Bolojan a subliniat, de asemenea, importanța recunoașterii internaționale de care se bucură regizorul român.

„Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a adăugat Ilie Bolojan.

Știrea inițială

Actrița Oana Pellea a transmis un mesaj entuziast pe Facebook după anunțarea premiului.

„BRAVOOO BRAVOOOO BRAVOOOO. CRISTIAN MUNGIU A CÂȘTIGAT AL DOILEA PALM d’OR la Cannes! Sunt extraordinar de bucuroasă! Felicitări echipei! FELICITĂRI Cristian Mungiu!”, a scris actrița.

Și Ambassade de France en Roumanie a felicitat echipa filmului pentru succesul obținut la Cannes.

„Felicitări, Cristian Mungiu! Palme d’Or pentru «Fjord», un moment extraordinar pentru cinemaul românesc la Festivalul de Film de la Cannes!”, a transmis instituția.

CINEMARATON a reacționat la rândul său după câștigarea trofeului.

„Am câștigat! CRISTIAN Mungiu – Palme d’Or!!!! Juriul Festivalului de la Cannes, prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, a decernat Palme d’Or regizorului român Cristian Mungiu, pentru Fjord”

Mesaj de felicitare a transmis și artistul Tudor Chirilă.

„Cristian Mungiu a câştigat Palme d’Or cu Fjord. Felicitǎri echipei!”, a scris acesta.

Filmul „Fjord”, în care joacă Sebastian Stan și Renate Reinsve, a câștigat Palme d’Or la ediția a 79-a a Festivalului de Film de la Cannes 2026, fiind desemnat cel mai bun film din competiția principală.

Cristian Mungiu, felicitat și de miniștri

Un mesaj de felicitare a venit și din partea ministrului Dragoș Pîslaru.

„Ce performanță extraordinară! Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes pentru filmul «Fjord» — pentru a doua oară în cariera sa, după triumful istoric din 2007 cu «4 luni, 3 săptămâni și 2 zile ». Este o reușită rară, care îl așază pe Cristian Mungiu în galeria marilor regizori ai cinematografiei mondiale. Călduroase felicitări pentru Cristian Mungiu, întreaga echipă a filmului, precum și pentru Sebastian Stan și Renate Reinsve pentru această reușită remarcabilă! România strălucește din nou la Cannes”, a scris ministrul.

Ministerul Culturii a transmis pe Facebook: „Cristian Mungiu câștigă Palme d’Or la Cannes pentru filmul «Fjord». Felicitări”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, l-a felicitat pe regizorul român într-o postare pe X:

„Felicitări sincere lui Cristian Mungiu și echipei de film FJORD pentru performanța extraordinară de la Festivalul de Film de la Cannes din 2026. Această recunoaștere îl confirmă încă o dată pe Cristian Mungiu ca una dintre cele mai importante voci ale cinematografiei europene contemporane. Poveștile care trebuie spuse și oamenii care știu să le spună într-un mod de neuitat”. „O demonstrație a forței europene”

Ada Solomon a scris, pe Facebook, că „succesul extraordinar al lui Cristian Mungiu și al echipei filmului Fjord este nu numai un succes românesc, ci o demonstrație a forței construcției europene. Filmul este co-produs de încă 5 țări europene – și convingerea mea este că acest lucru nu a făcut decât să adauge la calitatea filmului. Ce trebuie însă să facă România (autoritățile din România) acum este să sprijine real, cu resurse financiare solide campania pentru premiile Oscar. avem o super șansă și chiar ar fi stupid să o ratăm! Iar comunitatea cinematografică ar trebui să rămână unită – așa cum a demonstrat anul acesta la Cannes – și să sprijine echipa Fjord în acest demers. Felicitări întregii echipe”.