Volodimir Zelenski: Ucraina este pregătită pentru noi discuții de pace și speră la implicarea UE

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru noi negocieri de pace în următoarele săptămâni și speră ca Uniunea Europeană să se alăture eforturilor diplomatice, potrivit Kyiv Post.

Liderul ucrainean a spus că țara sa menține „contacte bune” cu Statele Unite, mai ales în ceea ce privește cooperarea în domeniul securității și dialogul diplomatic legat de Rusia.

În discursul său de miercuri seară, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina își dorește reluarea unor discuții trilaterale foarte importante, la care să participe și partenerii europeni.

„Dacă reușim să revenim la o comunicare trilaterală semnificativă în aceste săptămâni și dacă reușim să-i implicăm pe europeni, acesta va fi rezultatul corect”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a transmis că Ucraina este pregătită pentru continuarea negocierilor.

„Mă aștept ca și partenerii să fie pregătiți și ca rușii să nu se ascundă”, a adăugat Zelenski.

Primele discuții trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia au avut loc pe 24 ianuarie, la Abu Dhabi. O nouă rundă de negocieri s-a desfășurat în februarie, tot în Emiratele Arabe Unite.

Ulterior au avut loc și întâlniri la Geneva. Procesul diplomatic a fost însă încetinit în contextul tensiunilor dintre SUA și Iran și al neînțelegerilor privind regiunea Donețk.