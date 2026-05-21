Volodimir Zelenski: Ucraina este pregătită pentru noi discuții de pace și speră la implicarea UE

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Ucraina este pregătită pentru noi negocieri de pace în următoarele săptămâni.
Sursa foto: Mihai Pop/GMN/Mediafax Foto
Nițu Maria
21 mai 2026, 09:54, Știri externe
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru noi negocieri de pace în următoarele săptămâni și speră ca Uniunea Europeană să se alăture eforturilor diplomatice, potrivit Kyiv Post.

Liderul ucrainean a spus că țara sa menține „contacte bune” cu Statele Unite, mai ales în ceea ce privește cooperarea în domeniul securității și dialogul diplomatic legat de Rusia.

În discursul său de miercuri seară, Volodimir Zelenski a spus că Ucraina își dorește reluarea unor discuții trilaterale foarte importante, la care să participe și partenerii europeni.

„Dacă reușim să revenim la o comunicare trilaterală semnificativă în aceste săptămâni și dacă reușim să-i implicăm pe europeni, acesta va fi rezultatul corect”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a transmis că Ucraina este pregătită pentru continuarea negocierilor.

„Mă aștept ca și partenerii să fie pregătiți și ca rușii să nu se ascundă”, a adăugat Zelenski.

Primele discuții trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia au avut loc pe 24 ianuarie, la Abu Dhabi. O nouă rundă de negocieri s-a desfășurat în februarie, tot în Emiratele Arabe Unite.

Ulterior au avut loc și întâlniri la Geneva. Procesul diplomatic a fost însă încetinit în contextul tensiunilor dintre SUA și Iran și al neînțelegerilor privind regiunea Donețk.

Pe 7 mai, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, s-a întâlnit în Statele Unite cu reprezentanții speciali ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Potrivit oficialilor ucraineni, discuțiile dintre aceștia au vizat teme umanitare și moduri prin care pot fi accelerate negocierile diplomatice.

În paralel, publicația The Telegraph a relatat că Ucraina încearcă să readucă în prim-plan formatul european de negocieri care implică Marea Britanie, Franța și Germania. Potrivit surselor diplomatice citate, oficialii ucraineni nu mai consideră Statele Unite un mediator complet independent în relația cu Rusia.

Conform acelorași surse, Volodimir Zelenski ar fi purtat discuții, de curând, cu președintele francez Emmanuel Macron, despre relansarea formatului E3 și despre posibilitatea de a-i oferi „conținut suplimentar” pentru viitoarele negocieri de pace.

