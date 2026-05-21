Friedrich Merz propune un statut de „membru asociat” pentru Ucraina în Uniunea Europeană

Cancelarul german Friedrich Merz a propus ca Ucraina să primească un statut de „membru asociat” al UE, care i-ar permite să participe la reuniunile europene fără drept de vot.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Nițu Maria
21 mai 2026, 08:26
Cancelarul german Friedrich Merz a propus ca Ucraina să primească un rol în structurile Uniunii Europene, prin crearea unui statut special de „membru asociat”, etapă intermediară înaintea aderării complete la UE, scrie Reuters.

Potrivit unei scrisori adresate liderilor europeni, Merz consideră că această nouă, posibilă formulă ar putea contribui la facilitarea negocierilor pentru încheierea războiului provocat de invazia Rusiei.

Conform propunerii, Ucraina ar urma să participe la summituri și reuniuni ministeriale ale UE, însă fără drept de vot. Oficialii ucraineni ar putea fi prezenți în instituțiile europene, fără a avea însă putere de decizie.

Cancelarul german a propus și ca statele membre ale UE să își asume un „angajament politic” pentru aplicarea clauzei de asistență reciprocă în cazul Ucrainei.

„Propunerea mea reflectă situația particulară a Ucrainei, o țară aflată în război. Aceasta va ajuta la facilitarea discuțiilor de pace în curs, ca parte a unei soluții de pace negociate”, a scris Merz în documentul transmis liderilor europeni.

Cancelarul a spus că o apropiere de UE ar fi importantă pentru Volodimir Zelenski, în contextul în care aderarea rapidă la NATO sau recuperarea tuturor teritoriilor ocupate de Rusia rămân obiective încă greu de atins.

„Acest lucru este esențial nu numai pentru securitatea Ucrainei, ci și pentru securitatea întregului continent”, a mai transmis liderul german.

Oficialii europeni citați de Reuters spun însă că aderarea completă a Ucrainei la Uniunea Europeană în următorii ani este puțin probabilă, chiar dacă anul 2027 a fost menționat într-un plan de pace discutat între SUA, Ucraina și Rusia.

În scrisoarea sa, Merz a explicat că statutul de „membru asociat” ar putea include și desemnarea unui comisar european ucrainean fără drept de vot, alături de reprezentanți ai Ucrainei în Parlamentul European, tot fără drept de vot.

Cancelarul german a spus și că ar putea exista un mecanism de suspendare rapidă a acestui statut dacă Ucraina nu va respecta standardele statului de drept sau condițiile procesului de aderare.

Ideea, adăugă Merz, nu ar afecta celelalte state candidate la aderarea în UE. El a și cerut blocului comunitar să analizeze „soluții inovatoare” și pentru țările care așteaptă de mai mult timp aderarea.

