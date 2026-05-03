Cancelarul Germaniei minimalizează conflictul cu Trump după anunțul retragerii trupelor americane

Reacția lui Merz vine după ce Washingtonul a anunțat vineri retragerea a 5.000 de militari americani din Germania, cea mai importantă bază a SUA din Europa. Decizia este considerată un nou semnal al administrației Trump privind diminuarea angajamentului militar american pe continent.

Cancelarul german a negat orice legătură între măsură și schimbul recent de replici tensionate dintre el și liderul de la Casa Albă. Merz criticase strategia Washingtonului privind conflictul din Iran, întrebând public dacă administrația americană are un plan clar de ieșire din Orientul Mijlociu și afirmând că SUA sunt „puse într-o situație stânjenitoare” în negocierile cu Iran.

Ulterior, Trump l-a catalogat pe Merz drept „un lider ineficient”.

„Trebuie să accept faptul că președintele american are o viziune diferită asupra acestor probleme decât noi. Dar asta nu schimbă faptul că rămân convins că americanii sunt parteneri importanți pentru noi”, a declarat Merz, duminică, pentru postul public german ARD.

Reducerea contingentului american readuce în discuție solicitările repetate ale lui Trump ca statele europene să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.

„Poate este prezentat puțin mai dramatic, dar nu este ceva nou”, a spus Merz despre anunțul retragerii trupelor americane din Germania.

Totodată, anunțul este interpretat și ca renunțarea la planul administrației Joe Biden de a desfășura în Germania un batalion american dotat cu rachete cu rază lungă Tomahawk.

Pentru Berlin, aceasta reprezintă o lovitură strategică, deoarece autoritățile germane susținuseră proiectul ca măsură de descurajare în fața Rusia.

Merz a încercat însă să calmeze tensiunile, afirmând că Trump nu și-a asumat niciodată ferm acest plan.

„Dacă nu mă înșel, americanii nu au suficiente nici pentru ei în acest moment”, a spus Merz, cu privire la rachetele Tomahawk, precizând însă că proiectul nu este abandonat definitiv.