Polonia nu a primit semnale care să indice întârzieri în livrările sistemelor Patriot

Varșovia nu a primit niciun semnal care să sugereze că eventualele întârzieri în livrările de armament american către Polonia ar putea afecta sistemele Patriot, a declarat duminică ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Rachetă Patriot/sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
03 mai 2026, 23:35, Știri externe

Washingtonul a avertizat aliații europeni, inclusiv Regatul Unit, Polonia, Lituania și Estonia, să se aștepte la întârzieri semnificative în livrările de armament american, pe fondul epuizării stocurilor din cauza războiului cu Iranul, a relatat vineri Financial Times, citând surse apropiate situației, potrivit Reuters.

Reuters a informat în aprilie că oficiali americani le-au transmis unor parteneri europeni că unele livrări de armament deja contractate ar putea fi amânate, întrucât conflictul cu Iranul continuă să consume din stocurile existente.

Sistemele de apărare antiaeriană Patriot sunt esențiale pentru consolidarea apărării împotriva rachetelor.

„În ceea ce privește bateriile Patriot, nu avem nicio indicație privind eventuale întârzieri”, a declarat Kosiniak-Kamysz, citat de agenția de presă PAP. El a adăugat că ar putea apărea întârzieri la alte echipamente, dar nu la un nivel care să „provoace îngrijorări”.

La începutul lunii martie, Kosiniak-Kamysz avertiza că un conflict prelungit în Orientul Mijlociu ar putea perturba livrările de sisteme de apărare antiaeriană fabricate în SUA și alte furnizări de armament către țări europene, inclusiv Ucraina.

