Probabil, cea mai mare chetă online din istoria internetului european: 60 de milioane de euro strânși de un influencer polonez pentru copiii cu cancer

O transmisiune live maraton, difuzată pe YouTube timp de nouă zile, s-a transformat într-un fenomen fără precedent în Europa, după cum relatează tvpworld.com.

Influencerul polonez Patryk Garkowski, cunoscut online drept „Łatwogang”, a reușit să strângă peste 250 de milioane de zloți (aproximativ 59 de milioane de euro) pentru copiii cu cancer, după ce, inițial, el își propusese un obiectiv de doar 500.000 de zloți (aproximativ 100.000 de euro).

Campania, dedicată sprijinirii fundației Cancer Fighters, a crescut rapid dintr-o inițiativă modestă într-un adevărat val de solidaritate națională, atrăgând milioane de spectatori și donații din întreaga lume.

La apogeu, transmisiunea a devenit cea mai urmărită la nivel global și a depășit succesiv praguri impresionante de donații până la suma finală atinsă chiar înainte de încheierea oficială.

Nouă zile de streaming continuu și o poveste emoționantă

Pe parcursul celor nouă zile, Garkowski a transmis non-stop dintr-un apartament modest, difuzând în buclă o singură melodie — o piesă interpretată de rapperul Bedoes alături de Maja Mecan, o fetiță de 11 ani bolnavă de cancer, a cărei poveste a stat la baza întregii campanii.

„Nu există nicio agendă ascunsă. Toți banii merg la copii”, a declarat influencerul în timpul transmisiunii.

Celebrități și donații impresionante

Evenimentul a atras rapid nume mari din sport și divertisment.

Fotbalistul Robert Lewandowski a donat un milion de zloți (200.000 de euro), iar portarul Wojciech Szczęsny a contribuit la promovarea campaniei, inclusiv prin implicarea tânărului star Lamine Yamal într-un videoclip viral.

Jucătoarea de tenis Iga Świątek a donat 100.000 de zloți și a scos la licitație bilete la Wimbledon, iar solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a apărut într-un moment special, cântând în limba poloneză într-un videoclip preînregistrat.

Donațiile au venit și din partea companiilor, inclusiv o contribuție de 5 milioane de zloți din partea unui sponsor major.

Donațiile au venit într-un val atât de mare, încât numărătorul de bani al stream-ului s-a stricat.

Un eveniment cu puternică încărcătură emoțională

Transmisiunea s-a încheiat la ora 21:37, o referință simbolică la momentul morții Papa Ioan Paul al II-lea, un detaliu care a accentuat dimensiunea emoțională a evenimentului.

Decizia a fost primită cu reacții intense din partea publicului, iar în ultimele momente ale live-ului au răsunat scandări patriotice.

Solidaritate reală

Pe lângă donații, transmisiunea a combinat momente emoționante cu episoade virale: vedete care și-au ras capul în semn de solidaritate, împăcări publice între celebrități și chiar confruntări improvizate.

În același timp, copiii bolnavi de cancer au fost prezenți în live, interacționând direct cu publicul.

Fondurile strânse vor fi folosite pentru tratament, reabilitare și sprijin zilnic pentru pacienți și familiile acestora.

În final, ceea ce a început ca un experiment online s-a transformat într-o demonstrație masivă de solidaritate și într-una dintre cele mai mari campanii caritabile din istoria internetului european.