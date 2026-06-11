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Un cunoscut om de afaceri vrea să cumpere integral Hugo Boss pentru 1,98 milioane de euro

Grupul Frasers, condus de omul de afaceri Mike Ashley, a lansat o ofertă de preluare a brandului german de modă Hugo Boss.
Un cunoscut om de afaceri vrea să cumpere integral Hugo Boss pentru 1,98 milioane de euro
Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
11 iun. 2026, 20:32, Știri externe
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Grupul de retail deține deja puțin peste un sfert din Hugo Boss, după ce și-a majorat treptat participația începând din 2020, dar a anunțat miercuri că dorește să achiziționeze restul acțiunilor pentru 1,98 miliarde de euro.

Hugo Boss a transmis că va „examina cu atenție oferta și va emite o declarație motivată”, potrivit BBC.

Frasers, cunoscut anterior sub numele de Sports Direct, deține House of Fraser, Game, Jack Wills, Evans Cycles și multe alte mărci. De asemenea, este cel mai mare acționar al Boohoo, dar a avut o relație rece cu firma.

Frasers și-a construit o reputație de a interveni pentru a cumpăra mărci de retail care au intrat în administrare judiciară, dar creșterea treptată a participației sale la Hugo Boss, o companie profitabilă, pe parcursul mai multor ani, reprezintă o abordare diferită.

Deoarece și-a mărit atât de mult participația, Frasers se apropie acum de pragul de 30% pe care legislația germană îl impune pentru a face o ofertă pentru întreaga companie.

Tranzacția ar evalua Hugo Boss la 38 de euro pe acțiune, mai mult decât prețul de 36,5 euro la care s-a închis miercuri.

Frasers a transmis că se așteaptă ca preluarea să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, cu condiția să treacă toate verificările legale.

Reprezentanții Hugo Boss au declarat că oferta „nesolicitată” „nu a fost coordonată cu compania”, adăugând că va „informa acționarii și publicul cu privire la evoluțiile ulterioare și pașii următori”.

Frasers a afirmat miercuri că are „o experiență solidă în realizarea de investiții strategice”.

Compania a afirmat că este „un investitor pe termen lung” în Hugo Boss și că „rămâne alături” de președintele și directorul executiv al acesteia.

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