Evadare ca în filme: un deținut a fugit dintr-un centru ICE folosind o saltea de yoga

Potrivit anchetatorilor, Ladislav Petro, un cetățean slovac în vârstă de 51 de ani, a folosit o saltea de yoga pentru a escalada zidul zonei de recreere a centrului și a ajunge pe acoperișul clădirii. De acolo, acesta ar fi sărit în exteriorul complexului și și-ar fi continuat fuga, relatează The Independent.

Petro a evadat pe 15 martie din Houston Contract Detention Facility, unitate administrată de compania CoreCivic în baza unui contract cu ICE, agenția americană pentru imigrație și control vamal.

Dispariția a fost observată după mai multe ore

Conform documentelor depuse la dosar, bărbatul ar fi părăsit centrul între orele 09:20 și 14:00. Absența sa nu a fost observată imediat.

Fuga a fost descoperită abia în jurul orei 16:22, în timpul unui apel al deținuților. Imaginile de supraveghere au arătat că Petro fusese văzut ultima dată în curtea de recreere.

Anchetatorii au găsit acolo o saltea de yoga abandonată. În urma verificărilor, aceștia au concluzionat că obiectul a fost folosit pentru a facilita escaladarea zidului.

După descoperirea evadării, autoritățile locale, statale și federale au lansat o amplă operațiune de căutare.

Capturat după mai bine de 24 de ore

Potrivit ICE, fugarul a fost localizat și reținut la puțin peste 24 de ore de la dispariție, în apropierea centrului din care evadase.

Bărbatul avea antecedente penale și era vizat de o notificare roșie Interpol pentru producerea și distribuirea de materiale pornografice cu minori, conform autorităților americane.

De asemenea, împotriva sa fusese emis un ordin de expulzare din Statele Unite în mai 2024.

După recapturare, un mare juriu federal l-a inculpat pentru evadare și pentru împiedicarea executării ordinului de îndepărtare de pe teritoriul american.

ICE analizează circumstanțele incidentului

Reprezentanții ICE au transmis că, după fiecare evadare, este constituită o echipă specială care analizează circumstanțele incidentului și eventualele vulnerabilități ale sistemului.

Agenția nu a oferit însă detalii despre eventualele deficiențe identificate la centrul din Houston, invocând motive de securitate operațională.

Cazul apare într-un moment în care mai multe centre de detenție pentru imigranți din SUA sunt vizate de critici și investigații privind condițiile de funcționare și măsurile de siguranță.