Constituția de la 3 Mai 1791. Polonia celebrează 235 de ani de la prima constituție modernă din Europa

Documentul istoric este privit drept un moment definitoriu pentru modernizarea statului polonez și pentru consolidarea ideii de guvernare democratică, scrie TVPWorld.

Ziua de 3 mai este sărbătorită anual în Polonia prin ceremonii oficiale, parade și evenimente culturale, fiind una dintre cele mai importante date din calendarul național. Constituția de la 3 Mai 1791 este văzută nu doar ca un reper juridic, ci și ca un simbol al luptei pentru independență și reformă politică.

Constituția de la 3 Mai 1791 a introdus reforme politice majore

Adoptată într-o perioadă de instabilitate politică și presiuni externe, Constituția de la 3 Mai 1791 a urmărit să transforme profund organizarea statului. Printre cele mai importante măsuri s-a numărat eliminarea sistemului „liberum veto”, mecanism care permitea unui singur parlamentar să blocheze deciziile legislative.

Prin această schimbare, parlamentul polonez, cunoscut drept Sejm, a trecut la sistemul votului majoritar, ceea ce a permis o guvernare mai eficientă și reducerea influențelor externe asupra deciziilor politice.

Documentul a introdus, de asemenea, separarea clară a puterilor în stat, legislativă, executivă și judecătorească, inspirându-se din modelele democratice moderne care începeau să se dezvolte în Europa.

Constituția de la 3 Mai 1791 a adus drepturi suplimentare pentru cetățeni

Constituția de la 3 Mai 1791 a încercat să reducă inegalitățile sociale și să extindă accesul la drepturi pentru anumite categorii sociale. Locuitorii orașelor au primit drepturi importante, inclusiv posibilitatea de a deține terenuri și de a ocupa funcții publice rezervate anterior exclusiv nobilimii.

Deși țăranii nu au primit drepturi politice directe, documentul i-a recunoscut drept o categorie esențială pentru stat și a introdus măsuri de protecție împotriva abuzurilor severe ale sistemului feudal.

În același timp, Constituția de la 3 Mai 1791 a garantat toleranță religioasă și protecție legală pentru minoritățile religioase. Chiar dacă religia catolică a rămas dominantă, alte confesiuni au beneficiat de recunoaștere și securitate juridică.

La finalul secolului al XVIII-lea, Polonia traversa o perioadă de slăbiciune politică și militară. Influențele externe și corupția internă afectau funcționarea statului, iar vecinii puternici, Rusia, Austria și Prusia, urmăreau să profite de această vulnerabilitate.

În 1772, Polonia pierduse deja teritorii importante în urma Primei Împărțiri, iar liderii politici au considerat că doar reformele rapide pot salva independența țării.

Constituția de la 3 Mai 1791 a fost elaborată între anii 1788 și 1791 de un grup de reformatori, printre care regele Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki și Hugo Kołłątaj. Documentul a fost adoptat în grabă, în timpul vacanței de Paște, pentru a evita opoziția conservatoare.

Constituția de la 3 Mai 1791 rămâne un simbol al identității naționale poloneze

Deși Constituția de la 3 Mai 1791 a fost aplicată efectiv doar aproximativ un an, impactul său istoric a rămas semnificativ. Rusia a reacționat dur la reformele poloneze, iar conflictul militar izbucnit în 1792 a dus la noi împărțiri teritoriale.

În cele din urmă, Polonia a dispărut temporar de pe hartă, însă constituția a continuat să reprezinte un simbol al libertății și al modernizării politice. Pentru polonezi, documentul a devenit o sursă de inspirație și un reper al identității naționale.

Astăzi, Constituția de la 3 Mai 1791 este considerată una dintre cele mai importante realizări politice din istoria Europei și un exemplu timpuriu de reformă democratică.