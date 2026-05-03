Prima pagină » Știri externe » Beijingul îl numește „șobolan” pe președintele Taiwanului după o vizită în Eswatini

Beijingul îl numește „șobolan” pe președintele Taiwanului după o vizită în Eswatini

O deplasare neanunțată a președintelui Taiwanului, Lai Ching-te, în Eswatini a generat un nou schimb dur de replici între Taipei și Beijing, potrivit agenției Reuters.
Beijingul îl numește „șobolan” pe președintele Taiwanului după o vizită în Eswatini
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
03 mai 2026, 11:22, Știri externe

Vizita, descrisă drept surpriză, a atras reacții imediate din partea autorităților chineze, amplificând tensiunile deja existente dintre cele două părți.

Autoritățile taiwaneze susțin că Beijingul ar fi încercat să împiedice deplasarea liderului lor. Concret, China ar fi exercitat presiuni asupra a trei state pentru a refuza permisiunea de survol avionului prezidențial. În ciuda acestor obstacole, aeronava lui Lai Ching-te a reușit să ajungă la destinație.

La sosire, liderul taiwanez a transmis un mesaj ferm, subliniind dreptul Taiwanului de a menține relații internaționale.

„Taiwanul este o națiune suverană și aparține lumii”, a declarat acesta, reafirmând poziția oficială a guvernului de la Taipei.

Reacția Beijingului nu a întârziat. Oficiul pentru Afacerile Taiwaneze din China a criticat dur deplasarea, folosind un limbaj extrem de agresiv. Un purtător de cuvânt l-a acuzat pe Lai Ching-te că s-a „furișat” în Eswatini, comparându-l cu „un șobolan care traversează strada pe ascuns”, afirmație ce a stârnit controverse în spațiul public internațional.

China consideră Taiwanul o provincie rebelă și respinge orice acțiune care sugerează statutul său de stat independent. În acest context, Beijingul continuă să facă presiuni asupra comunității internaționale pentru a limita relațiile diplomatice ale insulei.

În replică, Consiliul pentru Afaceri Continentale din Taiwan a respins criticile Beijingului, afirmând că președintele nu are nevoie de aprobarea Chinei pentru a efectua vizite externe. Instituția a catalogat declarațiile oficialilor chinezi drept „limbaj de mahala extrem de plictisitor”.

Recomandarea video

Crezi că actuala criză politică va avea consecințe economice? Răspunde la sondaj
G4Media
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
Gandul
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
Libertatea
Fructul care îți curăță colonul. E delicios și îl găsești în orice supermarket
CSID
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor