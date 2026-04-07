Lidera opoziției din Taiwan a sosit în China pentru „o misiune de pace”

Cheng Li Wun, lidera principalului partid de opoziție din Taiwan, Kuomintang (KMT), a mers marți în China, cu scopul declarat de a promova dialogul și de a reduce riscurile unui conflict în regiune, notează Reuters.

„Dacă iubești cu adevărat Taiwanul, vei profita chiar și de cea mai mică șansă, de fiecare oportunitate posibilă, pentru a împiedica Taiwanul să fie devastat de război. Așadar, aș prefera să cred că toți taiwanezii speră că această călătorie va reuși, pentru că putem transforma cel mai periculos loc din lume în cel mai sigur loc din lume”, a spus Cheng, înainte de a pleca în deplasarea pe care a descris-o drept „o misiunea istorică pentru pace”.

Poziția oficială a guvernului taiwanez

În paralel, președintele Taiwanului, Lai Ching Te, a reiterat disponibilitatea pentru dialog, însă a respins pretențiile expansioniste ale autorităților de la Beijing.

„Egalitatea și demnitatea sunt extrem de importante: Taiwanul nu face parte din Republica Populară Chineză și are dreptul să urmeze un mod de viață care valorizează democrația, libertatea și drepturile omului”, spune liderul de la Taipei.

Chiu Chui Cheng ministrul responsabil cu politica față de China i-a transmis liderei KMT, să solicite autorităților chineze încetarea presiunilor militare.

„Facem apel la președinta Cheng Li Wun ca, atunci când se va confrunta personal cu autoritățile Partidului Comunist, să le ceară să înceteze imediat presiunile sporite asupra Taiwanului, inclusiv hărțuirea aeriană militară și navală”, spune oficialul.

Vizita are loc pe fondul impasului politic din Taiwan, unde parlamentul dominat de opoziție blochează un plan guvernamental de majorare a cheltuielilor de apărare cu 40 de miliarde de dolari.

Deși există speculații privind o potențială întâlnire între Cheng Li Wun și președintele Xi Jinping, autoritățile de la Beijing nu au oferit o confirmare oficială.

Vizita are loc cu aproximativ o lună înaintea unui posibil summit între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. În februarie, în urma unei convorbiri dintre cei doi lideri, Xi i-a cerut omologul său american mai multă prudență în vânzarea de arme către Taipei.