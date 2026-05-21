Trump anunță că va discuta cu președintele taiwanez după ce vorbit despre insulă cu liderul Chinei

Donald Trump a declarat miercuri că va discuta cu președintele taiwanez Lai Ching-te, la o săptămână după o vizită la Beijing, în timpul căreia a afirmat că a „vorbit mult” despre insulă cu omologul său chinez, Xi Jinping .
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 mai 2026, 07:32, Știri externe
„Voi vorbi cu el. Vorbesc cu toată lumea”, a declarat președintele american reporterilor care l-au întrebat dacă este posibil să discute cu liderul taiwanez, o linie roșie pentru Beijing. „Vom lucra la asta, la problema Taiwanului”, a adăugat el, potrivit Le Figaro.

Donald Trump, a cărui țară este unul dintre principalii aliați militari ai Taiwanului, i-a avertizat săptămâna trecută pe liderii insulei împotriva oricărei declarații de independență. „Nu vreau ca nimeni să declare independența și, știți, apoi ar trebui să mergem 15.000 de kilometri în război”, a spus el, conform unui fragment difuzat vineri de Fox News.

Trump a aprobat vânzarea de arme către Taiwan

În decembrie, guvernul SUA a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan de la revenirea la putere a lui Donald Trump, în valoare nominală de 11,1 miliarde de dolari, dar președintele american și-a rezervat până acum răspunsul cu privire la livrările suplimentare dorite de Taipei.

O bună monedă de negociere

Înaintea recentei vizite la Beijing președintele Trump a spus că nu a aprobat încă un nou pachet de armament în valoare de 14 miliarde de dolari destinat Taiwanului și că decizia ar depinde de China. Președintele american a declarat că: „Este, sincer, o foarte bună monedă de negociere pentru noi”. Declarația lui Trump a provocat îngrijorări la Taipei privind posibilitatea unei schimbări de poziție a Washingtonului față de Taiwan, mai ales după apropierea diplomatică dintre SUA și China din ultimele zile. Totuși, administrația taiwaneză a încercat să calmeze temerile și a insistat că politica oficială americană față de insulă nu s-a modificat.

