Nvidia recunoaște că pierde teren în China. Huawei profită de restricțiile impuse de SUA

Liderul pieței mondiale de cipuri pentru inteligență artificială, Nvidia, admite că și-a redus drastic prezența pe piața chineză în contextul restricțiilor impuse de administrația Trump, iar principalul beneficiar este compania chineză Huawei.
Petre Apostol
21 mai 2026, 05:48, Știrile zilei
Directorul executiv al companiei americane Nvidia, Jensen Huang, a recunoscut că restricțiile americane la export au schimbat radical echilibrul din industria tehnologică, potrivit CNBC.

Șeful Nvidia a vorbit despre situație în contextul unor rezultate financiare spectaculoase. Compania americană a anunțat miercuri venituri de 81,6 miliarde de dolari în ultimul trimestru, cu 85% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cu toate acestea, China rămâne punctul sensibil pentru gigantul american.

„Cererea din China este foarte mare. Huawei este foarte puternică. Au avut un an record și, cel mai probabil, vor avea încă unul extraordinar”, a declarat Jensen Huang.

CEO-ul Nvidia a admis că noile reguli impuse de Washington au împins compania în afara unei piețe esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

„Am cedat în mare parte această piață către ei”, a spus Huang, referindu-se la Huawei și la producătorii chinezi de semiconductori.

Restricțiile SUA schimbă piața cipurilor

Până recent, China genera cel puțin 20% din veniturile diviziei Nvidia dedicate centrelor de date. Situația s-a schimbat în aprilie, când administrația americană a decis că exporturile de cipuri AI avansate către China vor necesita aprobări speciale.

Măsura a dus la decizia Beijingului de a accelera dezvoltarea propriei industrii de semiconductori, iar Huawei pare să profite din plin de noul context.

În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora unele companii chineze, inclusiv Alibaba, Tencent sau ByteDance, ar fi primit aprobări limitate pentru achiziția unor cipuri Nvidia H200. Totuși, oficialii americani susțin că restricțiile privind exporturile de tehnologie nu au făcut parte din negocierile comerciale recente dintre Washington și Beijing.

În paralel, Nvidia continuă să mizeze pe explozia industriei AI și investește masiv în extinderea lanțului de aprovizionare.

„Nu este exclus să devenim o companie de câteva ori mai mare”, a spus Jensen Huang, explicând că prioritatea actuală este susținerea furnizorilor pentru a putea face față cererii tot mai mari generate de inteligența artificială.

