Cel mai scump râu din lume este un paradis pentru vânătorii de pietre prețioase

China este o țară vastă – și cu cât te îndrepți mai spre vest, cu atât devine mai întinsă. Este o regiune mai mare decât Franța, Germania și Spania la un loc, arată IFL Science.

Peste o cincime din suprafața ei este ocupată de Taklamakan: cel mai mare deșert din China, care arată ca Sahara, dă senzația de Arctica și are un nume care se traduce, se pare, prin „locul abandonului” sau „locul ruinelor” .

Și, pe tot cuprinsul acestui ținut vast și unic, curg râurile de Jad Alb și Negru, care se întâlnesc și se unesc formând râul Hotan la aproximativ 140 de kilometri nord de orașul-oază cu același nume.

Semnificațiile jadului în cultura chineză

„Jadul este [extrem de] prețuit în cultura chineză”, a scris Juliette Hibou, tutore asistent de gemologie la Asociația Gemologică a Marii Britanii.

„Se crede că are puterea de a alunga răul și ghinionul, promovând în același timp sănătatea și norocul”.

Râul Hotan, precum și râurile de Jad Negru și Alb care se unesc pentru a-l forma, au ceva special. Apele lor sunt pline de bucăți de jad.

Cu o asemenea fascinație culturală pentru jad, te-ai aștepta ca un râu plin de acest material să fie popular. Prin urmare, ar putea fi o surpriză să afli că, până în jurul anului 1990, râul Hotan era un fel de secret, chiar și în China.

Acum 40 de ani, jadul care strălucea în apele din jurul orașului Hotan era tratat la fel ca orice altă piatră de râu.

Dar odată ce oamenii din est au aflat de existența sa, s-a declanșat o adevărată goană după jad, similară cu goana după aur.

Prețurile au crescut de zece ori față de cele practicate cu un deceniu în urmă. Gram cu gram, pietrele deveniseră mai valoroase decât aurul.

Protejarea jadului

Când cineva vorbește despre „jad”, s-ar putea referi la unul dintre cele două tipuri diferite de roci: jadeit sau nefrit. Acestea arată similar la suprafață, dar cam atât.

„Ele constituie minerale complet diferite”, explică Societatea Internațională a Pietrelor Prețioase (IGS), „cu proprietăți și procese de formare naturală diferite”.

Deci, ce tip de jad se găsește în râul Hotan? Acesta ar fi nefritul: versiunea foarte densă și fibroasă a jadului, care este strâns legată de azbest.