Prima pagină » Life-Inedit » Rubin uriaș de 11.000 de carate, descoperit în Myanmar. Este considerat printre cele mai valoroase găsite vreodată

Rubin uriaș de 11.000 de carate, descoperit în Myanmar. Este considerat printre cele mai valoroase găsite vreodată

Într-o vale din Myanmar, celebră pentru rubinele „sânge de porumbel”, considerate printre cele mai scumpe pietre prețioase din lume, a fost descoperit un rubin uriaș de 11.000 de carate.
Rubin uriaș de 11.000 de carate, descoperit în Myanmar. Este considerat printre cele mai valoroase găsite vreodată
Rubinul descoperit în Myanmar/sursa foto: X
Maria Miron
08 mai 2026, 15:42, Life-Inedit
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Autoritățile birmane susțin că piatra are o culoare și o claritate excepționale, ceea ce o face mai valoroasă decât alte rubine gigant descoperite anterior.

Presa din Myanmar a relatat vineri că piatra a fost extrasă din zona Mogok, din nordul țării, renumită pentru zăcămintele sale de rubine de calitate rară. Reprezentanții guvernului au descris descoperirea drept „excepțional de mare, rară și greu de găsit”.

Printre cele mai valoroase rubine din lume

„Rubinul gigant prezintă o culoare roșu-purpurie, cu nuanțe gălbui, și este considerat a avea o calitate cromatică ridicată”, au transmis autoritățile birmane, citate de Le Figaro.

„Este mai prețios datorită culorii sale, clarității și calității generale”, a susținut guvernul din Myanmar, fără să estimeze valoarea exactă a rubinului.

Experții consideră însă că, datorită culorii și transparenței sale excepționale, piatra ar putea fi chiar mai valoroasă decât rubinul de 21.450 de carate descoperit în aceeași zonă în 1996.

O vale celebră pentru rubinele „sânge de porumbel”

Valea Mogok, aflată în regiunea Mandalay din Myanmar, este cunoscută de secole pentru rubinele sale numite „sânge de porumbel”, apreciate pentru nuanța intensă de roșu. Cele mai rare exemplare se pot vinde cu milioane de dolari.

Myanmar este condus de o juntă militară după lovitura de stat din 2021, care a declanșat un război civil. Fostul lider al juntei militare, Min Aung Hlaing, a devenit recent președinte în urma unui proces electoral contestat de opoziție și criticat de mai multe state occidentale.

Recomandarea video

Bolojan îi ridică uneia dintre asociațiile lui Adrian Năstase statutul de utilitate publică
G4Media
Veste pentru fermieri. APIA a început să elibereze adeverințele pentru subvenții. Cine se încadrează
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Statul român are 1.735 de companii, 203 sunt găuri negre ce primesc anual subvenții de 14 miliarde de lei. Care sunt societățile de stat cu cele mai mari pierderi
Libertatea
Hantavirusul, virusul transmis de rozătoare! Medicul Tudor Ciuhodaru explică simptomele și când trebuie să ajungi urgent la spital
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor