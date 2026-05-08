Rubin uriaș de 11.000 de carate, descoperit în Myanmar. Este considerat printre cele mai valoroase găsite vreodată

Autoritățile birmane susțin că piatra are o culoare și o claritate excepționale, ceea ce o face mai valoroasă decât alte rubine gigant descoperite anterior.

Presa din Myanmar a relatat vineri că piatra a fost extrasă din zona Mogok, din nordul țării, renumită pentru zăcămintele sale de rubine de calitate rară. Reprezentanții guvernului au descris descoperirea drept „excepțional de mare, rară și greu de găsit”.

Printre cele mai valoroase rubine din lume

„Rubinul gigant prezintă o culoare roșu-purpurie, cu nuanțe gălbui, și este considerat a avea o calitate cromatică ridicată”, au transmis autoritățile birmane, citate de Le Figaro.

„Este mai prețios datorită culorii sale, clarității și calității generale”, a susținut guvernul din Myanmar, fără să estimeze valoarea exactă a rubinului.

Experții consideră însă că, datorită culorii și transparenței sale excepționale, piatra ar putea fi chiar mai valoroasă decât rubinul de 21.450 de carate descoperit în aceeași zonă în 1996.

O vale celebră pentru rubinele „sânge de porumbel”

Valea Mogok, aflată în regiunea Mandalay din Myanmar, este cunoscută de secole pentru rubinele sale numite „sânge de porumbel”, apreciate pentru nuanța intensă de roșu. Cele mai rare exemplare se pot vinde cu milioane de dolari.

Myanmar este condus de o juntă militară după lovitura de stat din 2021, care a declanșat un război civil. Fostul lider al juntei militare, Min Aung Hlaing, a devenit recent președinte în urma unui proces electoral contestat de opoziție și criticat de mai multe state occidentale.