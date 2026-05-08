Aeroportul în care a fost folosit pentru prima dată apelul „Mayday” s-a redeschis după 67 de ani

Aeroportul Croydon din Marea Britanie s-a redeschis sub formă de muzeu, potrivit Express. Începând de luna trecută, aeroportul considerat o atracție istorică poate fi vizitat. Turiștii pot intra în interiorul vechiului terminal în prima duminică a fiecărei luni.

Ultimul zbor comercial a decolat de pe Croydon în septembrie 1959. În acel an, unitatea care a fost cândva principalul aeroport internațional al Marii Britanii, s-a închis definitiv.

Aeroportul Croydon s-a deschis în 1920 și a jucat un rol major în aviație după Primul Război Mondial. Aeroportul a devenit cunoscut pentru că este locul de unde provine apelul de urgență „Mayday”. În 1923, ofițerul F.S. Mockford a conceput expresia de urgență „Mayday, Mayday, Mayday”, care este echivalentul fonetic al cuvântului francez „m’aidez” („ajutați-mă”).

Cuvântul a început să fie folosit și ulterior a fost aprobat de autoritățile britanice ca procedură radio obligatorie în caz de urgență. Procedura a devenit populară și s-a extins rapid în întreaga lume. În 1927, «Mayday» a devenit sintagma standard internațională de urgență fiind adoptată de Convenția Internațională Radiotelegrafică de la Washington. Apelul este folosit și în prezent.

Aeroportul Croydon s-a închis din cauza unor probleme de extindere, deoarece nu putea primi aeronave mai mari.