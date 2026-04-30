Ucraina și alte cinci țări europene înființează o coaliție pentru achiziții în domeniul Apărării

Ucraina, dar și alte cinci țări din Europa înființează o nouă coaliție pentru achiziții în domeniul Apărării. Memorandumul pentru înființarea noii coaliții, numită CORPUS, a fost semnat la Kiev.
Daiana Rob
30 apr. 2026, 18:01, Știri externe

Documentul a fost semnat de Agenția pentru achiziții publice din cadrul ministrului Apărării ucrainean, alături de agenții de achiziții publice din Finlanda, Italia, Norvegia, Suedia și Regatul Unit, potrivit Ukrainska Pravda. 

Potrivit ministerului ucrainean al Apărării, CORPUS va deveni o rețea extinsă de achiziții în Apărare, alături de țările partenere. Noua rețea va permite o planificare mai bună a comenzilor de armament, dar și dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare fiabile.

Arsen Zhumadilov, directorul Agenției de Achiziții din Domeniul Apărării, a declarat că inițiativa oferă Ucrainei oportunitatea de a-și extinde experiența în aprovizionarea forțelor armate, dobândită în timpul războiului pe scară largă, în timp ce partenerii vor avea acces la soluții practice care funcționează deja în condiții reale.

Și alte țări pot să devină partenere ale acestei coaliții, cu condiția ca acestea să adere la memorandum și să beneficieze de sprijinul unanim al consiliului de administrație al CORPUS.

Directorul Agenției de Achiziții în Apărare din Ucraina, Zhumadilov, va prezida coaliția în primul an de activitate, după care președinția va fi asumată prin rotație, pe baza unei decizii unanime a participanților, potrivit sursei citate.

 

