Ucraina va produce drone într-o țară membră NATO

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat, marți, la Oslo, o declarație comună privind un parteneriat în domeniul apărării.

Ucraina și Norvegia vor lua măsuri pentru a facilita o cooperare mai strânsă între industriile de apărare ale celor două țări, în vederea dezvoltării de noi tehnologii și a creșterii producției, se arată într-un comunicat al guvernului norvegian.

Anunțul a fost făcut și în cadrul unei conferințe de presă comune la Oslo și, conform acordului, Norvegia va sprijini producția de drone în Ucraina, iar Kievul va împărtăși date, informații și cunoștințe cu Norvegia.

De asemenea, dronele ucrainene vor fi produse și pe teritoriul norvegian, se mai precizează în comunicat.

„Vom analiza cu atenție modul în care tehnologia ucraineană și industria ucraineană de drone pot contribui la consolidarea capacității de apărare a Norvegiei pe termen lung, iar înființarea unei unități de producție de drone ucrainene în Norvegia este, de asemenea, esențială. De asemenea, vom colabora pentru a stimula producția de sisteme antiaeriene și muniție”, a declarat premierul norvegian, potrivit comunicatului.

Anunțul vine în contextul în care industriile de apărare din Norvegia și Ucraina colaborează deja strâns.

Marți dimineață, Zelenski s-a aflat la Berlin pentru a se întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz. Cei doi au convenit asupra unor planuri de cooperare în domeniul apărării, inclusiv asupra unui acord privind producția de drone.