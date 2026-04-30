Chiar înainte de miezul nopții, pe 23 martie, o mașină goală a fost incendiată în cartierul evreiesc din Anvers, Belgia. Poliția a arestat rapid doi adolescenți . Câteva ore mai târziu, au apărut online imagini neclare ale incidentului, care arătau o persoană turnând lichid pe o mașină și o a doua persoană dându-i foc.

În videoclip, un grup care era necunoscut în urmă cu doar câteva luni își asumă responsabilitatea. Grupul, care se autointitulează Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, și-a asumat, de asemenea, responsabilitatea pentru o serie de alte atacuri în Europa, inclusiv unul de miercuri, când două persoane au fost înjunghiate într-o zonă evreiască din Londra.

Acum, oficialii antitero spun că investighează dacă gruparea are legături cu Iranul – și dacă aceste acte criminale reprezintă cea mai recentă dezvoltate a războiului asimetric purtat de Iran sau de un alt actor malign, toate folosind metode ieftine și nesofisticate pentru a semăna frică în comunitățile evreiești din Europa, relatează The New York Times.

Cei acuzați de comiterea atacurilor nu păreau să aibă loialitate față de o cauză extremistă și probabil au fost recrutați să acționeze cu promisiunea unor bani, spun autoritățile de aplicare a legii și avocații.

Suspiciunile autorităților cu privire la implicarea Iranului sau a unuia dintre intermediarii săi în Irak sugerează că războiul din Orientul Mijlociu are un efect de domino neprevăzut în întreaga Europă.

Crimele pentru care grupul și-a revendicat responsabilitatea nu au provocat decese și, până la înjunghierile de miercuri, nicio rănire (deși acest ultim atac nu s-a încadrat în tiparul celor anterioare, au subliniat analiștii, iar revendicarea responsabilității ar putea fi falsă). Pagubele materiale au fost limitate.

Însă episoadele au obligat autoritățile să mobilizeze resursele serviciilor de informații și să apeleze la echipe de poliție britanice pentru a investiga, punând la încercare resursele limitate.

Zeci de atacuri din ultimele două luni în Marea Britanie , Olanda , Belgia , Franța și Germania, care au vizat în mare parte comunitatea evreiască, au fost revendicate online de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya, cunoscută și sub numele de Mișcarea Islamică a Companioanelor Dreptei.

Acestea includ explozii la școli evreiești și în fața sinagogilor din Belgia și Olanda, precum și vehicule incendiate în mai multe orașe europene. Totuși, nu se știe dacă grupul se află de fapt în spatele fiecăruia dintre atacuri.

Adrian Shtuni, cercetător asociat la Centrul Internațional pentru Contraterorism, care a urmărit gruparea, a declarat că tacticile, alegerea țintelor și răspândirea geografică, precum și rețelele specifice care răspândesc afirmațiile, „indică puternic în direcția Iranului”.

Atacurile, efectuate mai ales noaptea asupra unor ținte evreiești sau legate de Israel, sunt calibrate pentru a „genera frică și presiune psihologică fără a declanșa o escaladare majoră” – o caracteristică a eforturilor hibride legate de Iran, a spus Shtuni. Și, în multe cazuri, cei acuzați de comiterea crimelor sunt adolescenți sau tineri adulți, probabil recrutați „prin canale online ocazionale de «economia colaborativă», cum ar fi Snapchat sau Telegram”, a remarcat el.

Războiul hibrid implică tactici, inclusiv atacuri cibernetice, sabotaj, asasinate și campanii de dezinformare, care sunt folosite în mod ascuns pentru a destabiliza țările, a eroda încrederea în instituții și a submina adversarii fără a provoca un răspuns militar major.

Atacurile au amplificat temerile în rândul evreilor din întreaga Europă. Poliția a sporit securitatea la sinagogi și alte locuri evreiești. În orașele belgiene, soldații au fost desfășurați alături de poliție pentru a securiza instituțiile evreiești de la mijlocul lunii martie.

La Londra, a avut loc o serie de incidente antisemite, mai ales într-o zonă a orașului care găzduiește puțin peste jumătate din cei aproximativ 300.000 de evrei din Marea Britanie.

Patru ambulanțe care deserveau o organizație caritabilă evreiască au fost incendiate în fața unei sinagogi din nordul Londrei pe 23 martie. Apoi, în decurs de patru zile, la mijlocul lunii aprilie, a avut loc un atac incendiar la Sinagoga Reformă Finchley, un presupus atac incendiar la un loc folosit cândva de o organizație caritabilă evreiască, un atac incendiar la Sinagoga Unită Kenton și un atac asupra unei posturi de radio în limba persană – toate revendicate de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya.

Poliția antiteroristă din Marea Britanie a arestat un total de 28 de persoane în legătură cu seria de atacuri, iar opt au fost acuzate de infracțiuni legate de incendiere, a anunțat miercuri Serviciul de Poliție Metropolitană din Londra într-un comunicat.

Serviciul de Poliție Metropolitană din Londra și oficialii antiterorism au declarat în declarații că investighează dacă grupul are legături cu Iranul, deși nu au ajuns la a atribui atacurile Iranului.

Existau îngrijorări crescânde cu privire la aceste tipuri de atacuri, chiar înainte ca Statele Unite și Israelul să atace Iranul în urmă cu două luni, declanșând un război în Orientul Mijlociu. Ken McCallum, directorul general al MI5, serviciul de informații interne al Marii Britanii, a declarat într-o evaluare din octombrie 2025 că agresiunea transnațională iraniană este în creștere și că agenția sa a fost forțată să își intensifice eforturile pentru a o contracara.