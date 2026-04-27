China amenință Europa cu contramăsuri dacă UE își menține preferința pentru „Fabricat în Europa”

Proiectul de lege, cunoscut sub numele de „Proiectul de Accelerare Industrială”, prezentat pe 4 martie de Comisia Europeană, organul executiv al UE, trebuie aprobat de statele membre și de Parlamentul European, potrivit Le Figaro.

Ministerul Comerțului din China a declarat într-un comunicat de presă că a prezentat comentariile sale Comisiei pe 24 aprilie și și-a exprimat „gravele îngrijorări” . „China va monitoriza îndeaproape procesul legislativ” și „este pregătită pentru dialog”, a precizat ministerul. „Dacă UE ignoră sugestiile Chinei și insistă să adopte acest text, prejudiciind astfel interesele companiilor chineze, China nu va avea de ales decât să ia contramăsuri”, a avertizat ministerul.

China pare a fi ținta clară

Textul ar impune companiilor din sectoare considerate strategice să se aprovizioneze cu „un anumit număr sau procent de componente critice din Europa” atunci când primesc fonduri publice, potrivit vicepreședintelui Comisiei Europene, Stéphane Séjourné. Textul vizează industria auto, tehnologiile energetice cu emisii reduse de carbon (panouri solare, baterii, pompe de căldură, centrale nucleare etc.) și industria grea.

Deși nu este menționată explicit, China pare a fi ținta clară. Europenii au denunțat de mult timp ceea ce consideră a fi concurență neloială din partea companiilor chineze puternic subvenționate. Textul „impune numeroase restricții asupra investițiilor străine în patru sectoare strategice emergente: baterii, vehicule electrice, fotovoltaică și materii prime critice; stabilește clauze exclusive de «origine UE» în achizițiile publice și în politicile de sprijin guvernamental”, afirmă ministerul chinez. „Investitorii chinezi se vor confrunta cu discriminare”, transmit oficialii chinezi.