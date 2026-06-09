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Cel mai celebru câine din China, cu milioane de urmăritori, a fost răpit și mâncat la preț derizoriu. Stăpânul luptă pentru dreptate

Un câine cu 1,5 milioane de urmăritori a fost răpit de la o fermă din China și vândut unui restaurant de specialitate. Acolo, Border Collie Chutou a fost sacrificat și mâncat în aceeași zi. Proprietarul său, cunoscutul blogger de călătorii Guo din provincia Henan, luptă acum cu disperare pentru dreptate.
Cel mai celebru câine din China, cu milioane de urmăritori, a fost răpit și mâncat la preț derizoriu. Stăpânul luptă pentru dreptate
Sorina Matei
09 iun. 2026, 18:19, Știri externe
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Câinele celebru, cu 1,5 milioane de urmăritori, a fost răpit de la o fermă și vândut unui restaurant specializat. Acolo, Chutou a fost sacrificat și mâncat în aceeași zi. Stăpânul său, un blogger de călătorie celebru din provincia Henan, luptă acum cu disperare pentru dreptate.

Timp de opt ani, câinele de rasă Border Collie l-a însoțit pe stăpânul său în călătorii prin toată China. Milioane de utilizatori au urmărit duetul pe rețelele de socializare. Dar, în mai, Guo a călătorit în Georgia de unul singur, iar Chutou a rămas la ferma părinților săi.

Acolo s-a întâmplat ceva de neconceput: camerele de supraveghere au arătat că Chutou dormea în câmp. Apoi, doi bărbați pe o trotinetă electrică l-au răpit și au dispărut, potrivit South China Morning Post.

Când influencerul a aflat acest lucru, a zburat imediat acasă. La sfârșitul lunii mai, a reușit să-l localizeze pe unul dintre presupușii hoți. Acesta i-a cerut în jur de 1300 de euro pentru a-l returna pe iubitul său Chutou. Bărbatul a susținut că l-a confundat cu un câine fără stăpân (deși Chutou purta un guler și un localizator GPS).

Chutou a ajuns în bucătăria unui restaurant pentru 23 de euro

Apoi, Guo a aflat adevărul îngrozitor: hoții i-au vândut câinele pentru echivalentul a 23 de euro unui restaurant specializat în mâncăruri din carne de câine. Iar Chutou fusese deja servit clienților. Șocat, Guo nu a primit nici măcar o bucată de blană: măcelarul restaurantului „o aruncase de mult timp la gunoi”.

Presupusul hoț i-ar fi spus lui Guo: „Câinele este mort, așa că nu mai face atâta tam-tam. Nu am încălcat legea”. Și poate că are dreptate. Deși Guo a depus plângere la poliție, în Henan furtul este o infracțiune doar dacă valoarea bunului furat depășește 2.000 de yuani.

Conform lui Guo, a cumpărat Border Collie-ul în 2018, când era un cățeluș, de la un vânzător ambulant, pentru exact 2.000 de yuani (260 de euro). Dacă poate dovedi că Chutou valora mai mult la momentul furtului, suspectul riscă o sentință de trei ani de închisoare.

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