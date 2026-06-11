Propagandiști chinezi au folosit ChatGPT pentru influențarea opiniei publice. OpenAI dezvăluie o amplă campanie de propagandă online

Compania OpenAI a dezvăluit că mai multe grupuri de propagandă asociate Chinei au folosit ChatGPT pentru a genera conținut destinat influențării opiniei publice și amplificării criticilor la adresa politicilor promovate de președintele american Donald Trump. Informațiile apar într-un raport publicat miercuri și citat de Reuters.

Potrivit OpenAI, campaniile au fost desfășurate la sfârșitul anului trecut și în primele luni ale acestui an și au vizat atât dezbaterea privind taxele vamale impuse de administrația Trump, cât și discuțiile din Statele Unite referitoare la dezvoltarea centrelor de date necesare funcționării inteligenței artificiale.

Deși compania americană susține că impactul operațiunilor a fost redus sau chiar inexistent, cazul evidențiază rolul tot mai important al inteligenței artificiale generative în campaniile moderne de influență și propagandă digitală.

Propagandiști chinezi au folosit ChatGPT pentru influențarea opiniei publice prin sloganuri, caricaturi și comentarii online

Raportul OpenAI arată că un grup de utilizatori vorbitori de limbă chineză a utilizat ChatGPT pentru a crea sloganuri, caricaturi și mesaje critice la adresa politicilor comerciale și tehnologice promovate de Donald Trump.

Materialele generate au fost publicate ulterior pe platforma X, fostul Twitter. Unele dintre caricaturi îl prezentau pe liderul american în ipostaze simbolice, precum distrugerea unui zid pe care era inscripționat mesajul „Viitorul Global” sau tăierea propriei scări pe care se afla.

Pe lângă conținutul destinat publicului american, aceeași rețea ar fi utilizat inteligența artificială pentru a genera comentarii în limba chineză pentru platforme online din China, dar și materiale în italiană și japoneză, în încercarea de a extinde impactul campaniei.

Dezbaterile despre inteligența artificială

OpenAI a identificat și o altă operațiune despre care afirmă că este asociată unei companii tehnologice chineze care desfășura activități în beneficiul guvernului de la Beijing.

Potrivit raportului, această rețea a încercat să influențeze dezbaterile din Statele Unite privind dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale, în special a centrelor de date. Subiectul este unul sensibil în America, unde mai multe state analizează restricții privind construirea unor astfel de facilități din cauza consumului ridicat de energie electrică și apă.

Conținutul generat cu ajutorul ChatGPT prezenta industria centrelor de date drept o sursă de profit pentru companii, în detrimentul cetățenilor obișnuiți afectați de consumul resurselor.

OpenAI avertizează asupra noilor metode de propagandă

Ben Nimmo, investigator principal în cadrul OpenAI, a declarat că operațiunile descoperite urmăreau manipularea unor dezbateri legitime privind tehnologia și inteligența artificială în Statele Unite.

„Este deosebit de ironic că au încercat să folosească inteligența artificială americană pentru a influența dezbaterile despre tehnologia americană”, a afirmat acesta.

În replică, Ambasada Chinei la Washington a transmis că Beijingul respinge orice acuzații nefondate și susține dezvoltarea unei inteligențe artificiale care să aducă beneficii la nivel global.

Raportul OpenAI vine într-un context în care imaginile, mesajele și materialele generate de inteligența artificială sunt utilizate tot mai frecvent în campanii de propagandă, dezinformare și influențare a opiniei publice la nivel internațional.