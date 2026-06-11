Parlamentul bulgar interzice creșterile prețurilor. Tarifele vor fi publicate zilnic online

Conform noilor prevederi, orice creștere a prețurilor bunurilor sau serviciilor oferite consumatorilor trebuie să fie justificată din punct de vedere economic. Atunci când se identifică o creștere a prețurilor, autoritățile de supraveghere vor evalua amploarea, durata și circumstanțele acesteia și vor stabili un termen limită până la care comerciantul trebuie să dovedească motivele economice ale creșterii. Nerespectarea acestei prevederi va duce la considerarea nejustificată a creșterii prețurilor, anunță presa bulgară.

Justificarea economică va fi evaluată prin compararea creșterii prețului cu modificările costurilor sau cu alți factori relevanți care afectează activitatea comercială a comerciantului.

Cerințe de publicare zilnică a prețurilor

Comercianții cu amănuntul de alimente, băuturi alcoolice și nealcoolice, produse din tutun, articole nealimentare și medicamente cu o cifră de afaceri anuală de peste 25 de milioane de euro vor fi obligați să publice, până la ora 7:00 în fiecare zi, pe site-urile lor web date care să arate prețurile individuale de vânzare cu amănuntul ale bunurilor incluse în „coșul mare de produse pentru consumatori”, astfel cum este definit de Comisia pentru Protecția Consumatorilor .

În plus, toți comercianții trebuie să transmită aceleași informații Comisiei până la ora 8:00 zilnic.

Comisia va crea și va menține un portal public online unde va publica zilnic prețurile de vânzare cu amănuntul, prețurile de vânzare cu amănuntul pentru anumite bunuri și informații privind prețurile „la valoarea justă” pentru anumite produse, stabilite prin ordin al ministrului Economiei. Aceste valori juste vor fi orientative și calculate conform unei metodologii aprobate de Consiliul de Miniștri.

Penalități și termene

Creșterile nejustificate de prețuri vor fi pedepsite cu amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de euro pentru persoanele fizice și între 10.000 și 100.000 de euro pentru persoanele fizice și persoanele juridice. Nefurnizarea informațiilor sau furnizarea de date incomplete, inexacte, înșelătoare sau false va duce la sancțiuni cuprinse între 5.000 și 50.000 de euro. Obstrucționarea inspecțiilor sau nerespectarea ordinelor oficiale poate duce la sancțiuni de până la 100.000 de euro.

Amendamentele vor intra în vigoare la 9 august 2026 și se vor aplica pentru o perioadă de un an, până la 9 august 2027.