Ce a descoperit Corpul de control al premierului la Nuclearelectrica privind proiectul reactoarelor modulare mici (SMR). Întârzieri de 20 de luni, costuri crescute cu 3,8 mld dolari

Corpul de control al prim-ministrului a descoperit atât întârzieri, cât și creșteri semnificative ale costurilor față de proiectul inițial aprobat de acționari, pe lângă aspecte legate de partenerii de proiect.

Nuclearelectrica, producătorul național de energie nucleară controlat de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni, deține jumătate din compania de proiect de la Doicești, RoPower Nuclear S.A., alături de compania privată Nova Power&Gas, parte din grupul E-INFRA al clujenilor Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu.

Sinteza verificărilor și recomandările Corpului de control al premierului a fost transmisă jurnaliștilor la aproximativ două săptămâni după ce Nuclearelectrica anunțase că a recepționat, pe 14 iulie, de la Ministerul Energiei, acționarul majoritar, o solicitare de convocare a unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a se lua act de o notă de informare a acționarilor Nuclearelectrica privind concluziile și recomandările cuprinse în Raportul privind controlul efectuat aici și emis de către Corpul de Control al Prim Ministrului, ca urmare a acțiunii de control din perioada 15 octombrie 2025 – 20 martie 2026.

Acest anunț a fost făcut în contextul în care, pe 15 iulie, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Nuclearelectrica fusese convocată și a votat, cu 93,17% din voturile valabil exprimate, continuarea Strategiei inițiale de dezvoltare a Proiectului reactoarelor modulare mici (SMR), aprobate în septembrie 2022.

Conform partenerilor, prin proiectul SMR, cu o durata de viață de peste 60 de ani, de la punerea în funcțiune, vor fi înlocuiți cei 600 MW instalați în fosta termocentrală de la Doicești cu 462 MW energie curată generată de șase reactoare modulare mici (SMR), o tehnologie a americanilor de la NuScale. Aceștia au anunțat că vor fi disponibile aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării: 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în timpul perioadei de construcție, 2.300 de locuri de muncă în producția și asamblarea componentelor, la care se adaugă dezvoltarea unei industrii conexe și atragerea de investiții asociate.

Pe scurt:

Etapele Proiectului SMR sunt, în prezent, decalate, finalizarea etapei FEED 2 fiind realizată cu o întârziere de 20 de luni în raport cu calendarul stabilit inițial.

Decizia SNN de selecție a amplasamentului de la Doicești s-a bazat pe argumente generale și de principiu, fără a se efectua în acest scop o evaluare bazată pe elemente cuantificabile și comparabile care să reflecte avantajele și dezavantajele tehnice și economice specifice fiecăruia dintre amplasamentele recomandate prin raportul consultantului american.

Procesul de desemnare a asociatului SNN în asocierea compania de proiect, respectiv NOVA POWER & GAS SRL („NPG”), și modalitatea de constituire și funcționare a companiei de proiect – ROPOWER NUCLEAR SA („RPN”), s-a derulat în absența unei Proceduri de asociere, care ar fi trebuit aprobată la nivelul SNN, în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului economiei nr. 1180/2021 și fără o evaluare prealabilă a respectării normelor europene ce reglementează intervenția statului în economie, prin intermediul unui test al investitorului privat prudent (TIPP), în contextul în care analiza ex-ante (pe baza elementelor disponibile în momentul în care statul a luat decizia de a investi) a unei investiții publice este reglementată ca obligatorie printr-o jurisprudență europeană solidă.

Argumentele care, potrivit reprezentanților SNN, au stat la baza deciziei de asociere în cote egale cu NPG nu sunt valide și raționale întrucât NPG nu a demonstrat în prealabil capacitatea financiară și tehnică, superioară altor entități private, de a susține un astfel de proiect și nici nu poate fi calificată drept investitor unic pentru că nu a adus, în compania de proiect, terenul necesar dezvoltării Proiectului SMR prin aport în natură.

Dispozițiile Acordului Investitorilor, document care stă la baza asocierii dintre SNN și NPG, și care prevalează chiar Actului Constitutiv al companiei de proiect, nu conferă drepturi și obligații simetrice celor doi acționari pe parcursul funcționării companiei de proiect și al implementării proiectului, astfel încât riscurile acționarilor sunt, de asemenea, repartizate disproporționat, în defavoarea SNN.

Modelul de business propus și urmat de SNN a generat riscul ca, în urma unei examinări ulterioare, să fie constatate abateri de la normele ce reglementează intervenția statului în economie.

NPG a achiziționat printr-un contract de vânzare cumpărare o suprafață de 170,59 ha, pentru un preț total agreat inițial de 7,3 mil. euro, fiind stabilite mai multe clauze cu implicații asupra prețului vânzării. Derularea efectivă a contractului, astfel cum acesta a fost modificat prin încheierea unor acte adiționale și prin raportare la modul în care vânzătorul și-a îndeplinit obligațiile din contract până la 31.12.2023, a avut ca rezultat achiziția terenului, ce face în prezent obiectul amplasamentului Proiectului SMR, pentru un preț efectiv de 2,8 mil. euro.

Modificarea Acordului investitorilor și derularea efectivă a tranzacției între cele două persoane afiliate (RPN și NPG), prin încheierea unui contract de vânzare și unui acord de refacturare, a constituit un demers cu scopul de a crea aparența că dobândirea amplasamentului (a cărei contravaloare s-a ridicat în final la peste 46 mil. euro) a fost o tranzacție ce respectă regulile de piață. Cu toate acestea, tranzacția, în contextul refacturării unor costuri, este contrară oricăror operațiuni pe care două entități independente le-ar fi acceptat în condiții de piață liberă, întrucât dobândirea unui activ care a presupus încheierea unei convenții suplimentare contractului de vânzare-cumpărare în care prețul a reflectat valoarea de piață (stabilită de evaluator la aproximativ 24 mil. euro), respectiv Acordul de refacturare (22 milioane de euro), a avut ca rezultat asumarea de către cumpărător a plății unei sume ce depășește semnificativ prețul de piață

Estimarea de cost a proiectului la nivelul lunii decembrie 2025 era de 6,5 miliarde de dolari, cu aproximativ 3,8 miliarde de dolari mai mult față de estimarea efectuată în perioada de încheiere a Acordului investitorilor aprobat prin AGA SNN la data de 22.09.2022.

Conform datelor privind creditarea companiei de proiect, până în acest moment ambii asociați au adus un aport de capital în valoare de 39.886.000 lei. Suplimentar compania a mai primit împrumut de la SNN în valoare totală de 243 milioane USD, din care au fost trase sume reprezentând aproximativ 228,62 milioane USD. (…) De precizat este că, la nivelul SNN, nu a fost identificat un sistem de monitorizare eficient a cheltuielilor companiei de proiect (RPN), în speță al celor efectuate din creditul de acționar al întreprinderii publice, în contextul în care, potrivit hotărârilor adunării generale a acționarilor companiei de proiect, adoptate odată cu aprobarea plafoanelor de finanțare acordată de SNN, s-a prevăzut delegarea către conducerea executivă a realizării „anumitor sau a tuturor activităților operaționale”.

Recomandările Corpului de control al premierului

Pentru remedierea neajunsurilor identificate, au fost dispuse mai multe recomandări:

Pentru Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară:

Analiza demersurilor care au avut ca rezultat decizia de asociere a SNN cu NPG și derularea acestei asocieri, din perspectiva raportării la normele europene și naționale ce reglementează intervenția statului în economie, Analiza oportunității atragerii răspunderii contractuale sau administrative, după caz, a persoanelor care au negociat, avizat și propus spre aprobare Ministerului Energiei proiectul Acordului investitorilor. Analiza măsurii în care modificarea competențelor la nivelul companiei de proiect, în baza Hotărârii AGEA RPN nr. 1/29.05.2025, trebuia să aibă, potrivit principiului simetriei actelor juridice, mandatul, respectiv aprobarea acționarului majoritar (Ministerul Energiei). Analiza oportunității atragerii răspunderii contractuale sau administrative, după caz, a reprezentanților societății naționale care, în contextul transferului de competență către directorul companiei de proiect, pe care l-au aprobat odată cu modificarea Actului constitutiv al acesteia, nu au întreprins niciun demers de evaluare a legalității și economicității întregului ansamblu de operațiuni premergătoare (evaluări ale imobilului) și finale (evaluarea prevederilor Acordului de refacturare) care au avut ca rezultat dobândirea amplasamentului de la Doicești, în condițiile în care au deținut, potrivit Acordului investitorilor, drepturi de auditare și evaluare a oricăror operațiuni a companiei de proiect.

Pentru Societatea Națională Nuclearelectrica, entitate verificată:

Evaluarea costurilor refacturate de NPG către RPN, inclusiv analiza oportunității inițierii unui demers judiciar care să conducă la anularea Acordului de refacturare, în condițiile în care această convenție nu a parcurs circuitul de aprobare corporativă prevăzut de Actul constitutiv al companiei de proiect. Instituirea la nivelul SNN a unui sistem de monitorizare detaliat și eficace a angajării și efectuării cheltuielilor companiei de proiect, cu atât mai mult cu cât finanțarea costurilor s-a realizat și se realizează din împrumuturi acordate de întreprinderea publică.

Sinteza integrală a acțiunii de control, AICI.

Comunicatul Corpului de control privind cronologia și costurile proiectului, AICI