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Analiză Storia: Românii se orientează spre chirie, pe fondul creșterii prețurilor la vânzare

● Chiriile medii ajung la aproape 600 de euro în București ● Cele mai mari scumpiri la chiriile din Capitală - Sectorul 5: +14% la garsoniere și +8% la apartamentele cu trei camere ● Scăderi de prețuri în Sectorul 1 la trei camere (-8%) și în Sectorul 5 la două camere (-7%) ● Cele mai ridicate chirii din București se găsesc în Sectoarele 1 și 2
Analiză Storia: Românii se orientează spre chirie, pe fondul creșterii prețurilor la vânzare
Mediafax
04 iun. 2026, 17:15, Comunicate
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Chiriile se mențin la niveluri ridicate în marile orașe din România, ajungând la aproximativ 594 de euro pe lună în București și 570 de euro în Cluj-Napoca. Media națională pe segmentul închirierilor a fost de 503 euro în luna mai 2026, un nivel foarte apropiat atât de aprilie 2026 (505 euro), cât și de luna mai 2025 (500 euro). În același timp, pe segmentul de vânzări, prețurile continuă să crească de la un an la altul în toate marile centre urbane, cu valori care depășesc 3.300 de euro pe metru pătrat în Cluj-Napoca și ajung la aproximativ 2.288 de euro în București, conform prețurilor medii solicitate pentru apartamentele cu 1-3 camere, în anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. La nivel național, pe segmentul vânzărilor, media a fost de 2.053 euro/mp în luna mai 2026, menținându-se aproape de nivelul din aprilie (2.063 euro/mp) și cu aproximativ 7,5% peste nivelul din luna mai a anului trecut (1.909 euro/mp).

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