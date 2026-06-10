Cum se citește, în 2026, randamentul real al unei locuințe din România?

Piața imobiliară rezidențială din România este, de mai mulți ani, una dintre cele mai atractive din Europa Centrală și de Est ca randament potențial. Randamentul efectiv pe care îl produce, însă, măsurat la finalul exercițiului financiar și după toate ajustările, variază mult mai dramatic decât realizează majoritatea cumpărătorilor. Diferența dintre o investiție care produce patru procente net pe an și una care produce șapte sau opt nu este, în mare măsură, o diferență de piață. Este o diferență de selecție. A proprietății, a cartierului, a chiriașului, a momentului.

Analiștii specializați în consultanță imobiliară internațională evidențiază, în studiile lor pe piețele din Europa Centrală, o observație care contrazice o credință populară. Zonele ultracentrale, considerate „sigure” prin definiție, nu produc cel mai bun randament din chirii. Este adevărat că poziția centrală a unei locuințe oferă lichiditate la revânzare, însă erodează randamentul curent prin prețuri de achiziție disproporționate, suprafețe utile mici. Cele mai bune randamente, măsurate pe orizonturi de zece ani, vin sistematic din cartierele integrate situate la marginea marilor orașe. Acolo unde chiriașul plătește o sumă rezonabilă pentru o calitate a vieții care, în interiorul orașului, pur și simplu nu mai există.

Trei cifre pe care orice investitor ar trebui să le aibă în vedere

Prima cifră, cea mai citată și totodată cea mai amăgitoare, este randamentul brut. Se calculează simplu, prin împărțirea chiriei anuale la prețul de achiziție. Pentru un apartament de două camere cumpărat astăzi cu minimum 150.000 de euro în nordul Capitalei și închiriat la o chirie cuprinsă între 700 și 950 de euro lunar, randamentul brut se poziționează între 5 și 7 procente. Pe hârtie, sună atractiv. În realitate, această cifră este doar punctul de plecare al calculului real.

A doua cifră, mult mai puțin discutată, este vacanța locativă. Adică perioada în care proprietatea rămâne goală între doi chiriași. Datele de piață arată o diferență majoră în funcție de tipul cartierului. Într-un cartier integrat, cu școală, spații comerciale, servicii și comunitate activă, vacanța locativă medie se situează între două și trei săptămâni pe an. Într-un cartier dormitor, fără cerere stabilă, aceeași cifră poate ajunge la șase sau zece săptămâni anual. Diferența, raportată la chiria lunară, înseamnă pierderi cumulate de mii de euro pe an pentru aceeași sumă investită inițial.

A treia cifră, cea care încheie calculul, este aprecierea anuală a valorii capitale. Aici diferențele sunt și mai mari, dar și mai greu vizibile, pentru că se manifestă lent.

De ce un cartier matur câștigă, structural, în fața unui cartier nou

Cumulând cele trei variabile, randament curent, vacanță locativă și apreciere de capital, diferența dintre o investiție bine plasată și una mediocră devine impresionantă pe orizonturi lungi. O proprietate cumpărată într-un cartier integrat poate produce, în zece ani, un cumul de randament curent și apreciere de capital aproape dublu față de o proprietate echivalentă ca metraj și preț, cumpărată într-un cartier dormitor. Iar acest decalaj nu se reduce în timp. Se amplifică.

Mecanismul este simplu odată ce îl vezi. Într-un cartier care funcționează, fiecare nouă livrare ridică standardul general. Într-un cartier care doar adăpostește, fiecare an trecut adâncește degradarea. Calitatea atrage cerere. Cererea menține prețul. Prețul atrage noi cumpărători cu așteptări mai înalte, care întăresc, la rândul lor, calitatea.

Cazul Cosmopolis: ce arată zece ani de date

Pentru un investitor care încearcă să separe argumentul valid de argumentul de marketing, istoricul oferă mai multe certitudini decât orice altă sursă. Iar în peisajul rezidențial românesc, puține proiecte au un istoric de date suficient de lung încât să permită o analiză investițională serioasă. Cosmopolis este una dintre excepții. Proiectul dezvoltat de Opus Land Development are peste două decenii de funcționare continuă, o comunitate matură de peste 17.000 de locuitori și un istoric de prețuri verificabil etapă cu etapă.

Proprietățile achiziționate în diferitele faze ale ansamblului au înregistrat aprecieri cumulate semnificativ peste media pieței bucureștene. O proprietate cumpărată în 2015 valorează astăzi, brut, aproximativ dublul prețului inițial. Performanța depășește chiar și aprecierile din zonele de nord ale Bucureștiului considerate „premium”. Iar randamentul brut din închiriere, alimentat de o cerere constantă din partea unor profiluri specifice de chiriași (familii cu copii care vor proximitate față de campusul educațional, profesioniști care lucrează în zonele de business din nordul capitalei, cupluri care preferă proximitatea facilităților recreaționale), s-a menținut sistematic peste media segmentului.

„Pentru investitorul care își face planul pe termen lung, întrebarea esențială nu este «cât crește prețul anul acesta». Întrebarea este «în ce comunitate intru și cum se va comporta ea în ciclurile economice viitoare», explică Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis. Or, în piața românească, comunitățile cu istoric demonstrat, cu masterplan și cu cerere consolidată sunt încă o categorie restrânsă. Iar acest avantaj de selecție este, pentru investitorul informat, una dintre cele mai importante surse de performanță superioară.”adaugă Tuncer.

„O proporție considerabilă dintre cumpărătorii noștri din 2025 sunt, declarat, investitori. Adică achiziționează cu intenția de a închiria, nu de a locui”, precizează Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis. „Ceea ce am observat în ultimii ani este că acest segment a devenit mult mai sofisticat. Întrebările sunt mai precise. Ni se cer date verificabile despre chirii istorice, despre rata de ocupare, despre profilul chiriașilor. Nu mai cumpără «o proprietate într-o zonă bună». Cumpără o componentă într-un portofoliu pe care îl gândesc pe cincisprezece sau douăzeci de ani.”

Cosmopolis Evolia: expensia naturală într-o comunitate integrată

Pentru investitorul care intră astăzi în Cosmopolis Evolia, noul masterplan al dezvoltatorilor Cosmopolis, ce se va întinde pe o perioadă de un deceniu și realizat împreună cu studioul britanic de arhitectură Studio Wild 15, propunerea financiară are o particularitate aproape contraintuitivă în piața românească. Cumperi o proprietate nouă, dar intri într-un cartier deja matur. În majoritatea proiectelor noi, locuința proaspăt livrată vine la pachet cu un cartier care abia urmează să se construiască. Adică, în practică, cu o fază de „așezare a prețului” care durează ani buni și în care randamentul real este suboptim. Cosmopolis Evolia inversează această ecuație.

Implicațiile pentru calculul investițional sunt concrete. Chiria poate fi pretinsă, încă din prima zi de închiriere, la nivelul comunității deja consolidate. Nu există perioada de discount inerentă unui cartier nou, în care chiriașii nu vin pentru că nu există încă infrastructură. Vacanța locativă inițială tinde, de asemenea, să fie aproape inexistentă. O comunitate matură generează cerere internă proprie. Rezidenți care vor să se mute în interiorul aceluiași cartier. Părinți care vor o proprietate apropiată de copii deja stabiliți acolo. Angajați ai școlii sau ai operatorilor comerciali din ansamblu care preferă proximitatea.

La acestea se adaugă efectul de umbrelă exercitat de comunitatea mamă asupra fazei premium. Aprecierea capitalului tinde, în astfel de configurații, să urce mai repede decât într-un proiect izolat. Pentru că noul produs beneficiază, încă din prima zi, de capitalul reputațional al întregului ansamblu.