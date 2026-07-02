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Șarpe găsit în baia unei locuințe din Piatra Olt – jandarmii au intervenit și l-au capturat

Proprietarul unei locuințe din Piatra Olt, județul Olt, a sunat la 112 pentru a cere ajutor după ce a găsit un șarpe în baie.
Șarpe găsit în baia unei locuințe din Piatra Olt – jandarmii au intervenit și l-au capturat
Laura Buciu
02 iul. 2026, 13:09, Social
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Prezența unui șarpe în baia unei locuințe din orașul Piatra-Olt a determinat proprietarul să solicite sprijin la 112. Au intervenit jandarmii pentru îndepărtarea reptilei.

Jandarmii au capturat șarpele fără incidente și fără ca vreo persoană să fie rănită. Ulterior, reptila a fost transportată și eliberată într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de zonele locuite.

Pentru a evita incidente similare, jandarmii pe recomandă celor care găsesc șerpi în locuințăsă apeleze imediat numărul unic pentru apeluri de urgență 112 și să comunice cât mai exact locul în care se află reptila; să își păstreze calmul și să nu se apropie de reptilă; să nu încerce să captureze, să o lovească sau să alunge șarpele; să țină la distanță copiii și animalele de companie. Dacă este posibil și fără a se expune vreunui pericol, oamenii sunt sfătuiți să urmărească de la distanță deplasarea reptilei, pentru a facilita intervenția echipajelor

 

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