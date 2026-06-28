UPDATE: Intervenție de urgență pentru salvarea unei persoane de la înec în Lacul Tei. Persoana scoasă din lac și-a pierdut viața

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Serviciile de intervenție au revenit cu o actualizare asupra intervenției în desfășurare. Din păcate, victima a încetat din viață.

„Persoana extrasa din apa nu a raspuns manevrelor de resuscitare”, au transmis reprezentații ISU B-IF.

ȘTIREA INIȚIALĂ

La fața locului au fost mobilizate mai multe resurse de intervenție, inclusiv echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă transportată de o autospecială de stingere și două echipaje de prim ajutor, transmite ISU București Ilfov.

Scafandrii au desfășurat operațiuni de căutare în lac, iar persoana a fost localizată și extrasă din apă.

După recuperarea victimei, echipajele medicale au început imediat manevrele de prim ajutor.