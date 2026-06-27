Prima pagină » Știrile zilei » VIDEO Săltat din piscină de polițiști: român căutat pentru trafic de droguri, prins în Bistrița

VIDEO Săltat din piscină de polițiști: român căutat pentru trafic de droguri, prins în Bistrița

Un cetățean român în vârstă de 35 de ani, urmărit internațional pentru trafic de droguri a fost reținut vineri în Bistrița. Bărbatul, care este căutat de autoritățile germane a fost surprins de polițiștii români în timp ce stătea pe balcon apartamentul, într-o piscină gonflabilă.
Cum explică Eugen Tomac poza de la Bruxelles în care apare alături de președinte și directorul SPP
Cum explică Eugen Tomac poza de la Bruxelles în care apare alături de președinte și directorul SPP
Olguța Vasilescu, despre Siegfried: „Românii o să-și scrântească limba până îi pronunță numele”
Olguța Vasilescu, despre Siegfried: „Românii o să-și scrântească limba până îi pronunță numele”
PSD forțează instalarea lui Grindeanu la Palatul Victoria: „Avem programul de guvernare pregătit”
PSD forțează instalarea lui Grindeanu la Palatul Victoria: „Avem programul de guvernare pregătit”
Tomac, despre relația președinte-premier: Ar fi funcționat mult mai bine dacă comunicarea ar fi fost mult mai strânsă
Tomac, despre relația președinte-premier: Ar fi funcționat mult mai bine dacă comunicarea ar fi fost mult mai strânsă
Eugen Tomac dezvăluie culisele negocierilor pentru un guvern tehnocrat: „Ilie Bolojan a considerat că este o soluție de luat în seamă”
Eugen Tomac dezvăluie culisele negocierilor pentru un guvern tehnocrat: „Ilie Bolojan a considerat că este o soluție de luat în seamă”
Radu Mocanu
27 iun. 2026, 17:10, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„La data de 26 iunie 2026, în urma cooperării dintre ENFAST România și ENFAST Germania, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au depistat și reținut un bărbat de 35 de ani, cetățean român cu domiciliul în Germania, într-un apartament din municipiul Bistrița”, informează IPJ Bistrița-Năsăud. 

Bărbatul a fost reținut în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile germane, iar la acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroului de Investigații Criminale și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale 

Bărbatul a fost imobilizat fără incidente, deși acesta avea antecedente de violență. 

Bărbatul urmează să fie prezentat Curții de Apel Cluj cu propunere de arestare provizorie, în vederea predării către autoritățile judiciare din Germania. 

„În spatele acestei operațiuni a stat o amplă colaborare între polițiștii români și cei germani, prin rețeaua europeană ENFAST, specializată în localizarea și arestarea rapidă a fugarilor”, mai transmit autoritățile.

Recomandarea video

Victor Ponta insinuează că Siegfried Mureșan ar fi agent străin. Fostul premier PSD are și cetățenie turcă, și cetățenie sârbă
G4Media
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
Mesaj controversat în plin val de caniculă: „Mai mulți oameni mor iarna decât vara”
Gandul
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Cât costă un șezlong, o cafea și o bere în ultimul weekend de prețuri mici pe litoralul românesc. De la 1 iulie, prețurile vor crește
Libertatea
Cinci zodii care pot avea parte de schimbări financiare importante până în toamna lui 2026. Ce spun astrele
CSID
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da