VIDEO Săltat din piscină de polițiști: român căutat pentru trafic de droguri, prins în Bistrița

„La data de 26 iunie 2026, în urma cooperării dintre ENFAST România și ENFAST Germania, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au depistat și reținut un bărbat de 35 de ani, cetățean român cu domiciliul în Germania, într-un apartament din municipiul Bistrița”, informează IPJ Bistrița-Năsăud.

Bărbatul a fost reținut în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile germane, iar la acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroului de Investigații Criminale și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale

Bărbatul a fost imobilizat fără incidente, deși acesta avea antecedente de violență.

Bărbatul urmează să fie prezentat Curții de Apel Cluj cu propunere de arestare provizorie, în vederea predării către autoritățile judiciare din Germania.

„În spatele acestei operațiuni a stat o amplă colaborare între polițiștii români și cei germani, prin rețeaua europeană ENFAST, specializată în localizarea și arestarea rapidă a fugarilor”, mai transmit autoritățile.