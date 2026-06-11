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China bate SUA. A lansat primul cip cerebral comercial

China a aprobat comercializarea cipului cerebral NEO, primul din lume disponibil la vânzare. Deocamdată este destinat spitalelor chineze pentru tratarea paraliziei și leziunilor medulare.
China bate SUA. A lansat primul cip cerebral comercial
Andreea Tobias
11 iun. 2026, 14:57, Știrile zilei
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China a lansat primul cip cerebral aprobat pentru comercializare din lume.

Cipul NEO este disponibil deocamdată pentru spitalele chineze și vizează tratarea paraliziei și a leziunilor medulare, depășind stadiul în care se află Neuralink, compania lui Elon Musk.

În prima etapă, NEO este folosit pentru îmbunătățirea și refacerea sistemului nervos la pacienții cu leziuni medulare și paralizie. Ulterior, tehnologia urmează să fie extinsă pentru tratarea depresiei, epilepsiei, accidentului vascular cerebral și bolii Parkinson.

Toate proiectele actuale de cipuri cerebrale, inclusiv cele din SUA și Europa, se concentrează pe aplicații medicale. China este prima țară care a aprobat comercializarea unui astfel de dispozitiv.

Viitorul: memorie supraumană și telepatie

Experții anticipează că, odată ce tehnologia va deveni mai sigură, și persoanele sănătoase o vor adopta pentru avantaje competitive. Scenariile discutate includ memorie extinsă, capacitate de concentrare sporită și chiar forme de telepatie.

Specialiștii avertizează că acest lucru va crea un efect domino: pentru a nu rămâne în urmă, tot mai mulți oameni vor face pasul spre augmentare cerebrală.

Riscul major: accesul la gândurile tale

Progresul vine cu îngrijorări serioase legate de confidențialitate. „Odată ce permitem accesul la activitatea noastră cerebrală, permitem accesul nu doar la ceea ce facem, ci potențial la ceea ce gândim și la ceea ce simțim”, avertizează Anil Seth, profesor de neuroștiință la Universitatea din Sussex.

Un alt risc invocat de experți este posibilitatea ca hackerii să acceseze cipurile implantate și, prin ele, informațiile stocate în creierul utilizatorilor.

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