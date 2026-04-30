Europa merge ca un somnambul către o capcană chineză

Europa „merge ca un somnambul” către o serie de probleme economice și de securitate națională, din cauza dependenței excesive de tehnologia verde chineză. Avertismentul vine dintr-un raport redactat de foști oficiali în securitate națională și cercetători energetici.

Raportul prezintă o imagine îngrijorătoare, conform The Guardian.

China furnizează 98% din panourile solare ale Europei și 88% din importurile de baterii litiu-ion. Cota sa din importurile de invertoare – dispozitivele care integrează energia regenerabilă în rețea – este de 61%. Totodată, mărcile chineze de vehicule electrice câștigă tot mai mult teren pe piața europeană.

Ce riscuri concrete identifică raportul

Documentul descrie mai multe scenarii de risc, clasificate după probabilitate. Cel mai puțin probabil, dar și cel mai dramatic, este utilizarea unor „comutatoare de oprire” prin care China ar putea dezactiva de la distanță panouri solare, vehicule electrice sau segmente ale rețelei electrice europene. Raportul precizează că un astfel de atac este puțin probabil în afara unui context de conflict deschis.

În schimb, activitățile de supraveghere sunt considerate foarte probabile. Raportul susține că infrastructura energetică offshore ar putea fi folosită pentru urmărirea submarinelor, iar vehiculele electrice chinezești pot capta înregistrări audio și video.

Întreruperea lanțului de aprovizionare, fie deliberată, fie cauzată de evenimente neprevăzute precum condiții meteorologice extreme, este de asemenea catalogată drept probabilă.

Efectele economice pe termen lung

Cel mai sigur risc rămâne cel economic. Raportul consideră foarte probabilă erodarea competitivității industriale a Europei, invocând deja dominația chineză în energia solară, vehiculele electrice și baterii.

„Acolo unde Occidentul a condus odată, China domină acum”, se arată în document. Industriile europene de automobile și tehnologie eoliană sunt explicit menționate ca vulnerabile, la fel ca sectorul apărării, care folosește componente și tehnici de fabricație similare cu cele din tehnologia verde.

Implicațiile geopolitice

Pe măsură ce dependența energetică față de China crește, Europa riscă să își piardă libertatea de acțiune în plan diplomatic. Raportul avertizează că, în cazul unor tensiuni în Marea Chinei de Sud sau al unor presiuni din partea Washingtonului de a elimina furnizorii chinezi, continentul s-ar putea vedea forțat să aleagă între poziția sa politică și continuarea tranziției energetice.

„Este surprinzător cât de puțin recunoscute par a fi riscurile și impactul acestora”, conchide raportul.