Beijingul avertizează UE după ce firme chineze au fost incluse în sancțiunile împotriva Rusiei

China a anunțat că va lua măsurile necesare după ce Uniunea Europeană a inclus entități chineze în cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, avertizând că toate consecințele vor fi suportate de UE.
Iulian Moşneagu
26 apr. 2026, 07:34, Știri externe

Beijingul a transmis că decizia UE contravine consensului la care au ajuns cele două părți, potrivit unui comunicat al Ministerului Comerțului, publicat sâmbătă seara.

China susține că sancțiunile subminează angajamentele politice care stau la baza relațiilor China–UE, relatează Bloomberg.

„În ciuda reprezentărilor și obiecțiilor repetate ale Chinei, UE a continuat și a inclus companii chineze în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei”, a transmis ministerul.

China este „profund nemulțumită” și „se opune ferm” acestei decizii, se mai arată în comunicat.

UE a publicat săptămâna aceasta detaliile celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni legate de Rusia, care include noi restricții asupra unui număr de companii chineze.

Sancțiunile vizează furnizori din țări terțe de echipamente sensibile de înaltă tehnologie, UE acuzând mai multe firme din China că ar furniza bunuri cu dublă utilizare sectorului militar-industrial al Rusiei.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Incident armat la Casa Albă: s-au tras focuri de armă la 50 de metri de președintele Trump. Liderul american, evacuat urgent de Secret Service
Gandul
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Cancan
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport
Țările care finanțează datoria uriașă a SUA de 39 de triliarde de dolari. Cine sunt cei mai mari creditori din lume
Libertatea
Weekend cu tensiuni astrale în plan financiar! Avertismente pentru trei zodii și recomandări pentru toți nativii
CSID
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor