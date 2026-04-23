Consiliul UE a aprobat cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include:

▪️Începând din 2027, interzicerea furnizării de servicii de terminale GNL către companiile rusești;

▪️Interzicerea furnizării de servicii de securitate cibernetică către Federația Rusă;

▪️Întărirea cerințelor de trasabilitate a diamantelor pentru a confirma că acestea nu au fost extrase, prelucrate sau produse în Rusia;

▪️Interzicerea operațiunilor cu două porturi rusești din Murmansk și Tuapse, precum și cu un terminal petrolier din portul Karimun din Indonezia;

▪️O organizație din Kârgâzstan, care administrează o bursă pe care sunt tranzacționate volume semnificative de stablecoin A7A5, a fost adăugată pe lista de sancțiuni.

UE a impus sancțiuni și următoarelor:

▪️ Companiei petroliere belaruse;

▪️ Rafinăriilor Tuapse, Komsomolsk și Achinsk, precum și companiei „Bashneft”;

▪️ Companiilor „Slavneft”, „Gazprom Flota”, „GazstroyProm”, precum și unor filiale ale „Lukoil”;

▪️ Companiei „Mangazeya Mining”;

▪️ Institutului de Fizică și Tehnologie din Moscova (MFTI);

▪️ Companiilor „Gazprom LNG Technologies” și „Gazpromneft Marine Bunker”.

„Strategia UE pentru realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina se bazează pe doi piloni: consolidarea Ucrainei și creșterea presiunii asupra Rusiei. Astăzi, am înregistrat progrese pe ambele fronturi”, a declarat Antonio Costa pe X.

Ambasadorii la UE au aprobat împrumutul și noile sancțiuni cu o zi înainte, după ce Ungaria și-a ridicat veto-ul anterior.

Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni a inclus o interdicție asupra transporturilor maritime de petrol rusesc, restricții asupra a 46 de petroliere și limitări ale tranzacțiilor cu criptomonede cu Rusia.

Interdicția a acoperit, de asemenea, tranzacțiile cu încă 20 de bănci rusești. Sancțiunile au fost extinse pentru a include 58 de entități juridice și persoane fizice asociate cu complexul militar-industrial rus și peste 60 de companii, inclusiv cele din China și Emiratele Arabe Unite.