Țările UE susțin suspendarea finanțării Bienalei de la Veneția din cauza participării Rusiei

Mulți miniștri și-au exprimat sprijinul față de decizia Comisiei Europene de a îngheța o subvenție de 2 milioane de euro acordată Fundației Bienalei pentru că a permis participarea Rusiei, potrivit declarațiilor date de mai mulți diplomați europeni pentru Euronews.

Ministra letonă al Culturii, Agnese Lāce, care a cerut prevenirea a ceea ce oficiala a numit „instrumentalizarea instituțiilor culturale de către Rusia”.

Astfel, marți, un total de 14 miniștri prezenți în cadrul unei reuniuni la Bruxelles au denunțat prezența Rusiei, dar s-au abținut să critice direct Italia, care a fost reprezentată la reuniune de ambasadorul Marco Canaparo, în locul ministrului Culturii, Alessandro Giuli.

Mai multe țări, precum Belgia, Spania și Polonia, au susținut că cultura nu poate fi folosită pentru a ascunde Invazia Rusiei în Ucraina, și au subliniat că mportanța evitării oricărei eludări a sancțiunilor de către persoanele din Rusia implicate în expoziție.

Comisia și președinția cipriotă a UE au solicitat suspendarea finanțării, realocând fondurile Bienalei pentru reconstrucția Ucrainei.

Până în prezent, Bruxelles a condamnat ferm decizia Bienalei de a permite Rusiei să-și redeschidă pavilionul național, susținând că exprimarea culturală „nu ar trebui niciodată folosită ca platformă de propagandă”. Oficialii europeni au avertizat că standul rus ar putea deveni „platformă pentru persoanele care au susținut activ sau au justificat agresiunea împotriva Ucrainei”.

Ediția din acest an s-a deschis, sâmbătă, pe fondul protestelor legate de participarea Rusiei și a Israelului. Colectivele disidente rusești „Pussy Riot” și „Femen” au afișat sloganuri împotriva lui Vladimir Putin, purtând cagule și fiind topless.

Juriul internațional al Bienalei, care va acorda premiile principale pavilioanelor, și-a dat demisia în bloc în urma criticilor primite pentru decizia de a exclude de la premii țările ai căror lideri sunt acuzați în prezent de crime împotriva umanității de către Curtea Penală Internațională.