Forțele armate ale Rusiei au anunțat marți realizarea cu succes a testării rachetei balistice intercontinentale Sarmat în contextul expirării tratatului New START privind dezarmarea nucleară dintre Rusia și Statele Unite.
Rusia a testat cu succes racheta balistică Sarmat, armă ce va deveni operațională până la sfârșitul anului
Radu Mocanu
12 mai 2026, 21:53, Știri externe
„Sarmat va fi pusă în serviciu de luptă până la sfârșitul acestui an”, transmite președinția rusă, citată de AFP.  

Racheta are o rază de acțiune de peste 35.000 de kilometri și o capacitate distructivă considerabil mai mare decât sistemele similare occidentale, mai notează Kremlinul. 

„Randamentul combinat al încărcăturii utile este de peste patru ori mai mare decât cel al oricărui omolog occidental existent. Racheta se deplaseze nu doar pe o traiectorie balistică, ci și pe una suborbitală. Raza sa operațională la peste 35.000 de kilometri, dublând simultan precizia”, punctează Putin.  

Implementarea sistemului Sarmat fusese anunțată inițial pentru anul 2022, odată cu începutul Războiului din Ucraina.  

Anunțul vine la câteva luni după expirarea tratatului New START, privind limitarea armelor nucleare strategice. Semnat în 2010 între SUA și Rusia, tratatul stabilea limite pentru numărul lansatoarelor și al focoaselor nucleare strategice desfășurate de cele două state. 

După expirarea acordului, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova va continua să respecte limitele privind arsenalul nuclear, atât timp cât și Statele Unite vor proceda la fel.

