Mii de belgieni au ieșit în stradă la Bruxelles pentru a se opune reformelor

Între 40.000 și 70.000 de persoane au mărșăluit marți pe străzile din Bruxelles. Manifestanții s-au adunat la chemarea celor trei principale sindicate din țară pentru a condamna reformele guvernului federal, pe care sindicatele le consideră „antisociale”.
Daiana Rob
12 mai 2026, 21:55, Știri externe
Sindicatele au condamnat o reformă a pensiilor care agravează situația lucrătorilor. Belgienii prezenți în stradă au condamnat și atacul asupra indexării automate a salariilor, dar și scăderea puterii de cumpărare, potrivit Euronews. 

Manifestația a avut loc pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la energie, cauzată de războiul din Orientul Mijlociu.

Această manifestație națională face parte dintr-o campanie sindicală condusă în ultimul an și jumătate de reprezentanții lucrătorilor împotriva coaliției guvernamentale conduse de prim-ministrul Bart De Wever, un naționalist flamand.

Transportul public din întreaga țară a funcționat la capacitate redusă. Aeroportul Charleroi a anulat toate zborurile programate pentru marți.

Ultima manifestație națională, din 12 martie, a adunat între 80.000 și 100.000 de persoane la Bruxelles.

