Prima pagină » Știri externe » Ministrul Apărării din Grecia afirmă că drona ucraineană găsită în Lefkada reprezintă „o problemă gravă”

Ministrul Apărării din Grecia afirmă că drona ucraineană găsită în Lefkada reprezintă „o problemă gravă”

Ministrul Apărării din Grecia, Nikos Dendias, a precizat că va discuta, marți, la Bruxelles, alături de omologii săi despre drona ucraineană găsită săptămâna trecută în Lefkada. Acesta a calificat evenimentul drept „o problemă gravă”.
Ministrul Apărării din Grecia afirmă că drona ucraineană găsită în Lefkada reprezintă „o problemă gravă”
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
12 mai 2026, 17:33, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„Voi avea ocazia să-mi informez colegii, în prezența ministrului ucrainean al apărării, cu privire la informațiile referitoare la drona pe care am detectat-o în Grecia”, a declarat Dendias jurnaliștilor la sosirea sa la reuniunea de la Bruxelles, potrivit The Gurdian. 

Înaintea reuniunii, ministrul grec al Apărării a precizat că descoperirea unei drone încărcate cu explozibili în apropierea țărmurilor popularei insule Lefkada din Marea Ionică, în vestul Greciei, este „o problemă gravă”.

Oficialii guvernului grec au concluzionat că drona a fost fabricată în Ucraina, în urma unor teste amănunțite efectuate asupra dispozitivului de către experți militari.

„Înțelegeți că prezența (…) dronei, afectează libertatea de navigație și, de asemenea, afectează siguranța navigației. Aceasta este o problemă extrem de gravă”, a continuat oficialul.

Săptămâna trecută, se credea că drona transporta până la 100 de kilograme de combustibil. Aceasta a fost descoperită de un pescar într-o peșteră din insula Lefkada săptămâna trecută.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Leul continuă să respire ușurat după căderea guvernuluin Bolojan. Înregistrează a treia zi de creștere consecutivă
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Sondaj. Răspunsul românilor la întrebarea: Ar mai câștiga Nicușor Dan acum turul 2 prezidențial împotriva lui George Simion?
Libertatea
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
CSID
Șeful ANAF: „În perioada următoare probabil o să vindem un Ferrari”. Se anunță controale la bogații cu averi nejustificate
Promotor