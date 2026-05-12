Ministrul Apărării din Grecia afirmă că drona ucraineană găsită în Lefkada reprezintă „o problemă gravă”

„Voi avea ocazia să-mi informez colegii, în prezența ministrului ucrainean al apărării, cu privire la informațiile referitoare la drona pe care am detectat-o în Grecia”, a declarat Dendias jurnaliștilor la sosirea sa la reuniunea de la Bruxelles, potrivit The Gurdian.

Înaintea reuniunii, ministrul grec al Apărării a precizat că descoperirea unei drone încărcate cu explozibili în apropierea țărmurilor popularei insule Lefkada din Marea Ionică, în vestul Greciei, este „o problemă gravă”.

Oficialii guvernului grec au concluzionat că drona a fost fabricată în Ucraina, în urma unor teste amănunțite efectuate asupra dispozitivului de către experți militari.

„Înțelegeți că prezența (…) dronei, afectează libertatea de navigație și, de asemenea, afectează siguranța navigației. Aceasta este o problemă extrem de gravă”, a continuat oficialul.

Săptămâna trecută, se credea că drona transporta până la 100 de kilograme de combustibil. Aceasta a fost descoperită de un pescar într-o peșteră din insula Lefkada săptămâna trecută.